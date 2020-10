Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice: Demo für virtuelle Schwerenöter erscheint heute

Endlich Druck ablassen - mit dieser eindeutig zweideutigen Einleitung beginnt Assemble Entertainments Ankündigung einer Demo zu Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice , die der Publisher heute auf Steam veröffentlichen wird.Im Mittelpunkt des Adventures von Entwickler CrazyBunch steht erneut Larry Laffer, ein "liebenswerter Schwerenöter" aus den 80er-Jahren, der im 21. Jahrhundert gestrandet ist und mit den aktuellen Normen der Gesellschaft konfrontiert wird. Larrys angebetete Faith ist spurlos verschwunden und der einzige Hinweis auf ihren Aufenthaltsort ist ein Signal ihres PiPhones. Auf der Suche nach seiner Traumfrau Faith erkundet er über 50 handgezeichnete Schauplätze im Kalau'a-Archipel, interagiert mit über 40 Charakteren und löst Rätsel. Doch Larry ist nicht der Einzige, der nach Faith sucht. Das Abenteuer erscheint am 15. Oktober für PC und Mac auf Steam und GOG.com."Nach der erfolgreichen Wiederbelebung der Marke "Leisure Suit Larry" erscheint schon am 15. Oktober die digitale Version vom Sequel Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice auf Steam und GOG für Windows-PC und Mac für 34,99¤.Wie bei Endzone - A World Apart wird es auch eine "Save the World Edition" für Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice geben! Sie kostet 44,99¤ und beinhaltet den digitalen Soundtrack und das Artbook. Mit jedem Kauf werden zwei Mahlzeiten für Kinder über die "ShareTheMeal Initiative (WFP)" gespendet. Wer jetzt vorbestellt, spart 20% sowohl bei der "Standard Edition" als auch bei der "Save the World Edition".(...)Im "Demo-Playthrough" kann die gesamte Demo auf Youtube angeschaut werden.(...)- Tutorial und Recap zu Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry- Kompletter erster Akt auf der Insel Cancum- Die erste Insel des Kalau'a-Archipels- Die neue Spielwelt in Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice- Deutsch und Englisch Voiceover"Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer