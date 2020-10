Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice: Schwerenöter Larry Laffer ist zurück

Erkunde das Kalaua'-Archipel mit all seinen mysteriösen und schönen Inseln, einschließlich über 50 handgezeichneten Schauplätzen.

Triff über 40 neue und alte Freunde aus Wet Dreams Don't Dry und erfreue dich an vielen neuen und wilden Frauen.

Hilf Larry Laffer schwierige und aufregende neue Rätsel und Quests zu lösen und seine "Happy Endings" einzufordern.

Am 23. Oktober 2020 haben Assemble Entertainment und CrazyBunch das Point-&-Click-Adventure Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice ab 26,24€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf die Fortsetzung von Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry gewährt (27,99 Euro statt 34,99 Euro). Außerdem sind eine Save the World Edition inklusive Soundtrack und Artbook sowie eine kostenlose Demo erhältlich. Mit jeder verkauften Sonderedition werden zwei Mahlzeiten für Kinder über die ShareTheMeal -Initiative des World Food Programms der Vereinten Nationen gespendet. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 84 Prozent von 53 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,1 von fünf Sternen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Hey Ladies, bereit für Runde 2? Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice ist die feucht-fröhliche Forsetzung meines Abenteuers von Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry. Ich habe New Lost Wages hinter mir gelassen, bin in Cancum gestrandet und wollte meine einzig wahre Liebe Faith heiraten. Leider wurden wir voneinander getrennt und jetzt ist sie irgendwo auf dem berühmten, sonnigen und riesigen Kalau'a-Archipel ohne mich. Ich muss sie unbedingt finden! Nichts kann mich von ihr fernhalten, erst recht nicht die wilden Inseln von Kalau'a. Selbst die exotischen Frauen der Insel werden mich nicht von meinem Ziel abbringen. Mein Herz und meine Hose pulsieren nur für Faith. Bist du daran interessiert, als echter Pirat mit mir in See zu stechen, ein echter Schatzgräber zu sein und Faith zu finden? Tritt meiner Crew bei und komm mit mir auf diesen glorreichen Tripper!Begleite Larry Laffer in seinem neuen 'Point & Click'-Abenteuer mit seinem selbst gebauten Floß durch das Kalau'a-Archipel und erkunde über 50 handgezeichnete Orte! Finde dich in urkomischen Dialogen mit über 40 verrückten Charakteren wieder, sammle verrückte Gegenstände, löse herausfordernde Rätsel und schau, ob Larry das Mädchen seiner feuchten Träume, Faith, bekommen kann!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer