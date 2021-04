Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice: Macht im Mai auch die Konsolen unsicher

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler CrazyBunch haben verkündet, dass das schlüpfrige Point-and-Click-Adventure Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice am 18. Mai für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Das Reboot wurde bereits am 23. Oktober 2020 für den PC veröffentlicht und knüpft an die Geschichte von Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry an.Larrys Abenteuer beginnen auf der Insel Cancum im Kalau'a-Archipel, wo er nach den Ereignissen des Vorgängers gestrandet ist. Larrys große Liebe Faith ist spurlos verschwunden und der einzige Hinweis auf ihren Verbleib ist ein schwaches Signal von ihrem PiPhone. Auf seiner Reise trifft er auf viele attraktive Frauen und ebenso viele Hinweise auf Faiths Aufenthaltsort. Wird Larry Faith treu bleiben und gibt es ein Happy End? Diese Frage stellt die offizielle Ankündigung, die weiter ausführt:"Doch sowohl Wet Dreams Don't Dry als auch Wet Dreams Dry Twice ernteten sehr positive Rezensionen und viel Anerkennung unter alten und neuen Point-and-Click-Adventure-Fans. Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice hat derzeit 86% positive Steam-Bewertungen. Larry Laffers neues Abenteuer gewann außerdem mehrere Preise, unter anderem 'Adventure des Jahres' und 'Adventure Game Of The Year'. Beide Spiele entspringen der legendären Adventure-Saga Leisure Suit Larry. Die digitalen PlayStation 4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Versionen werden für jeweils 44,99 Euro erhältlich sein. Dank einer Zusammenarbeit mit Koch Media wird auch eine PlayStation 4 und Nintendo Switch Handelsversion für 39,99 Euro angeboten.(...)Assemble Entertainment feierte kürzlich fünfjähriges Bestehen und enthüllte den neuen Firmenslogan: "Assemble. Saving the World. Game by Game." Dieser Slogan repräsentiert Assemble's Bewusstsein für soziales Engagement. Das ist etwas, aus dem sich selbst der Schwerenöter Larry Laffer nicht herausreden kann! Um sein schlechtes Verhalten wiedergutzumachen, haben sich Larry Laffer und Assemble mit ShareTheMeal zusammengetan, um eine Save the World Edition des Spiels auf Steam zu veröffentlichen. Jeder Kauf garantiert zwei Mahlzeiten für hungrige Kinder auf der ganzen Welt. Bis jetzt konnten mehr als 5.000 Mahlzeiten mit Kindern geteilt werden."Letztes aktuelles Video: KonsolenTrailer