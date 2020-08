Control: AWE: Verbindung mit Alan Wake, Licht als Waffe und Zugang zur "Arcade Plane" + Videos

Remedy Entertainment hat Control: AWE , die zweite und letzte Erweiterung für Control , in einem Livestream ausführlicher vorgestellt. Die Erweiterung spielt größtenteils im "New Investigations Sector", in dem einige AWE-Fälle (Altered World Events) durch das Bureau untersucht wurden. Hierzu gehören u.a. auch die Geschehnisse rund um Alan Wake in der Stadt Bright Falls. Control und Alan Wake sind damit Teil des "Remedy Connected Universe". In dem neuen Gebiet jagt man eine Kreatur, die dort seit Jahren ihr Unwesen treibt. Die Kreatur und einige andere Manifestationen bekämpft man neuerdings mit Licht.Neu ist ebenfalls die "Surge Weapon Form" für die Dienstwaffe - im Prinzip ein Granatwerfer mit Haftgranaten. Die Waffe schießt bis zu drei Granaten auf einmal, die ferngesteuert gesprengt werden können. Der neue Gegnertyp heißt "Hiss Airborne Ranger" und kann schweben, den Angriffen ausweichen sowie einen Schrottflinten-Blast gegen Jesse verwenden.Außerdem kann man die Hauptbosskämpfe und das "Ashtray Labyrinth" durch einen Spieleautomaten erneut bestreiten. Man wird in AWE zwei Spieleautomaten (Objekte der Macht) finden, die Zugang zur "Arcade Plane" erlauben. Man muss zuerst eine Nebenmission abschließen, um das "Arcade Plane" erreichen zu können. Danach kann man immer mit dem Spieleautomaten interagieren. Einer der Automaten beinhaltet einen Time-Trial-Modus namens "Deadline" und einen Horde-Modus namens "Crowd Control". Mit dem anderen Gerät können bereits bestrittene Bosskämpfe aus dem Hauptspiel wiederholt werden - wahlweise einzeln oder in einem Boss-Rush-Modus. Man kann das Ashtray Labyrinth, sofern man die entsprechende Mission bereits beendet hat, ebenfalls wiederholen. Beendet man "Deadline" und "Crowd Control" auf hoher Schwierigkeit, kann man ein neues Outfit für Jesse freischalten. Der hohe Schwierigkeitsgrad wird freigeschaltet, sobald man die Modi einmal durchgespielt hat.Zusammen mit Control: AWE erscheint ein kostenloses Update für alle Besitzer des Hauptspiels. Neben Bugfixes und mehreren Verbesserungen beinhaltet das August-Update einen (nicht näher beschriebenen) "Assist Mode", das "Multi-Launch Upgrade" für die Launch-Fähigkeit sowie zusätzliche Checkpoints für einige der schwierigeren Kämpfe gegen Ende der Hauptkampagne. Manche Kontrollpunkte der Bosskämpfe befinden sich nun näher an den Bossen. PC-spezifische Verbesserungen sind ebenso geplant.Control: AWE wird am 27. August 2020 zeitgleich für PC (Epic Games Store und Steam), PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen.