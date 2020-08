Hood: Outlaws & Legends: Stealth-Action als teambasiertes Multiplayer-Spiel

Während der State of Play haben Sony und Entwickler Sumo Digital Hood: Outlaws & Legends angekündigt, das sowohl für PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5 erscheinen soll. Publisher Focus Home Interactive zählt außerdem PC, Xbox One sowie Xbox Series X als Plattformen auf. Als Veröffentlichungszeitraum wurde grob das kommende Jahr angegeben.Über genaue spielerische Inhalte schweigt sich Game Director Andrew Willians in seiner kurzen Vorstellung des Titels auf dem PlayStation-Blog noch aus, allerdings wird Hood offenbar Stealth-Action in einem teambasierten Multiplayer-Titel inszenieren, da zwei vier Spieler große Teams das gleiche Ziel vor Augen haben: einen Schatz zu stehlen, der von KI-Gegnern bewacht wird.Den Schatz überhaupt ausfindig zu machen, soll dabei die Zusammenarbeit des Teams und ein taktisches Vorgehen erfordern. Auch werde es nicht einfach sein die schweren Kisten schließlich ans Ziel zu befördern, während man in Sachen Munition auf das angewiesen sei, was man überhaupt tragen könne bzw. bei getöteten Gegnern finde. Die Kämpfe werden als "brutal und tödlich" beschrieben, weshalb verstecken und schleichen oft sinnvoll sei.Das und die Tatsache, dass Hood in einem mittelalterlich angehauchten Szenario spielt, erinnert an Hunt: Showdown . Immerhin zeichnen die Entwickler um Willians (u.a. Lead Designer von Eve: Valkyrie ) nicht die namensgebende Robin-Hood-Geschichte nach; sie nutzen sie vielmehr als Sprungbrett, um Fantasy-Elemente in der Welt des Rächers der Enterbten einzubringen. So verfügen alle Charaktere nicht nur über frei wählbare Spezialisierungen, die etwa Bogenschützen von Nahkämpfern unterscheiden, sondern auch magische Fähigkeiten. "Wir freuen uns darauf euch dieses dreckige, brutale und von Mythen durchtränkte Universum vorzustellen", wird Willians zitiert.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer