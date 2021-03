Hood: Outlaws & Legends: Der Brawler setzt auf seinen Vorschlaghammer, Explosivgranaten und pure Kraft

In Hood: Outlaws & Legends versuchen zwei Teams mit jeweils vier Spielern einen Schatz in einer mittelalterlichen Welt zu stehlen, der von KI-Gegnern bewacht wird (Spieltyp: PvPvE à la Hunt: Showdown ). Zur Veröffentlichung am 10. Mai 2021 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S werden vier unterschiedliche Klassen zur Auswahl stehen.Die dritte Klasse, die Entwickler Sumo Digital und Publisher Focus Home Interactive vorgestellt haben, ist der Brawler. Der Brawler hat seinen Schmiedehammer gegen einen Vorschlaghammer eingetauscht. Er ist ein Meister des Nahkampfes und kann mehrere Ziele mit seinen Schlägen treffen, während gegnerische Ziele ohne Rüstung mit einem Schlag ausgeschaltet werden können. Er kann auch Explosivgranaten werfen oder einen Sprintangriff auszuführen, der Ziele in der Nähe von den Füßen holt. Außerdem kann er Falltüren durch pure Muskelkraft für sein Team öffnen. Seine ultimative Fähigkeit (Zorn) sorgt für erhöhte Widerstandsfähigkeiten und unendliche Ausdauer. Attacken aus der Entfernung und sehr agile Gegner sind seine Schwachstellen.Letztes aktuelles Video: Character Gameplay Trailer | The BrawlerFocus Home Interactive: "Wir alle sind Gesetzlose ... aber einige von uns werden auch zu Legenden! In einem gnadenlosen, unkontrollierten Staat versuchen Rebellen und Schurken aus jeder Ecke ihren Platz unter Legenden zu erkämpfen. Um bei einem unterdrückten Volk an Einfluss zu gewinnen, versuchen rivalisierende Gangs jetzt bei gefährlichen Raubüberfällen die Reichen dort zu treffen, wo es ihnen wirklich weh tut. Egal ob Volksheld oder goldgieriger Gesetzloser - nur die Besten werden mit den hart erkämpften Reichtümern entkommen. (...) Zwei Teams aus Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raubüberfall in einer Spielumgebung durchzuführen, die durch tödliche KI-Wachen patrouilliert wird. Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren."