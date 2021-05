Hood: Outlaws & Legends: Die mittelalterlichen Raubzüge haben begonnen

Manövriere Gegner bei intensiven PvPvE-Mehrspieler-Raubüberfällen aus

Erlebe eine gewaltsame mittelalterliche Welt, in der uralte Mystik auf Machtkampf und Korruption trifft

Schnapp dir deine Beute und investiere sie in Vorteile, Waffen und verwegene neue Looks

Neue Karten, Charaktere, Spielmodi und Events nach Spielveröffentlichung

Am 9. bzw. 10. Mai 2021 haben Sumo Newcastle und Focus Home Interactive die teambasierte Stealth-Action Hood: Outlaws & Legends für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Online-Mehrspieler-Titel ist sowohl als Standard Edition für 29,99 Euro ( Steam Microsoft Store ) als auch als Year 1 Edition inklusive Year 1 Battle Pass Pack für 49,99 Euro ( Steam Microsoft Store ) erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 70 Prozent von mehr als 1.300 Reviews positiv). Unser Test befindet sich ebenfalls in Arbeit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wir alle sind Gesetzlose ... aber einige von uns werden auch zu Legenden! In einem gnadenlosen, unkontrollierten Staat versuchen Rebellen und Schurken aus jeder Ecke ihren Platz unter Legenden zu erkämpfen. Um bei einem unterdrückten Volk an Einfluss zu gewinnen, versuchen rivalisierende Gangs jetzt bei gefährlichen Raubüberfällen die Reichen dort zu treffen, wo es ihnen wirklich weh tut. Egal ob Volksheld oder goldgieriger Gesetzloser - nur die Besten werden mit den hart erkämpften Reichtümern entkommen.Stelle ein Team aus Gesetzlosen zusammen, um einer unterdrückenden Regierung in einer dunklen und gewaltsamen mittelalterlichen Welt Schätze zu stehlen. Zwei Teams aus Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raubüberfall in einer Spielumgebung durchzuführen, die durch tödliche KI-Wachen patrouilliert wird. Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren. Blut wird vergossen werden. Reichtümer werden gestohlen. Legenden werden geboren."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer