Hood: Outlaws & Legends: Patch 1.3 im Anmarsch; PvE-Modus und Hardcore-Heist geplant

Die Entwickler von Hood: Outlaws & Legends haben ein Video veröffentlicht, in dem sie über die aktuelle Situation des Spiels sprechen und Verbesserungen sowie kommende Inhalte erwähnen (siehe unten).Zunächst spricht Andrew Willans (Game Director; Sumo Newcastle) über den Patch 1.3, der am kommenden Pfingstmontag erscheinen soll. Dieses Update soll Bugs beheben, den Fehler mit dem "schwarzen Bildschirm" beim Match-Start beheben, die Empfindlichkeit des Controllers erhöhen und das Matchmaking-System optimieren. Danach geht er auf einige Community-Fragen (Assassinations, Framerate-Cap auf PC, Reporting) ein und sagt, dass die neue Karte "Mountain" Mitte Juni 2021 startklar sein soll.Außerdem verriet der Game Director, dass sich zwei weitere Spielmodi in Entwicklung befinden würden. So soll ein PvE-Modus realisiert werden, in dem man bei den mittelalterlichen Raubüberfällen ausschließlich gemeinsam gegen Computergegner kämpfen wird (bisher traten zwei Teams gegeneinander an; PvPvE). Die Spieler-gegen-Spieler-Komponente wird in dieser Variante also gestrichen. Zusätzlich sollen einige neue Ideen und Mechaniken für die Koop-Stealth-Action eingebaut werden. Auch im PvE-Modus wird man Gold und Erfahrungspunkte erhalten. Darüber hinaus wird eine Hardcore-Variante des aktuellen Heist-Modus realisiert, die deutlich schwerer sein soll (z.B. limitierte Respawns und weniger Informationen auf der Benutzeroberfläche). Sowohl der PvE-Modus als auch die Hardcore-Variante sollen demnächst kostenlos veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: DEV VLOG 1 PostLaunch Summary