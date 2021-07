Hood: Outlaws & Legends: PvE-Modus "State Heist" veröffentlicht

Für Hood: Outlaws & Legends ist der PvE-Modus "State Heist" als kostenloses Update veröffentlicht worden. In diesem Modus treten vier Spieler gemeinsam gegen (teils besondere) computergesteuerte Gegner an. Die Entwickler versprechen herausfordernde neue Mechaniken, die Stealth und Kooperation in den Vordergrund stellen sollen. Einschränkungen beim Respawn sollen ein vorsichtigeres und methodischeres Vorgehen erforderlich machen, um als Team erfolgreich zu sein. Die ersten Reaktionen auf den neuen Modus fallen gemischt aus. Während sich viele Spieler auf Steam über diesen Modus freuen, wird der unfertige Zustand des gesamten Spiels (Bugs, Verbindungsabbrüche) vielfach kritisiert.Focus Home Interactive und Sumo Digital wollen jedenfalls weiter an Hood: Outlaws & Legends arbeiten. So soll demnächst in Saison 1: Samhain ein (kostenloser) Gesetzloser als neuer Charakter hinzugefügt und das Windensystem überarbeitet werden.