Suicide Squad (Arbeitstitel): Bei Rocksteady (Batman Arkham) in Entwicklung; Superman im Fadenkreuz

Some added context for today's announcement: WB Montreal was working on a Suicide Squad game until it was canceled in late 2016. At some point (end of 2016? 2017?), Rocksteady started theirs. The game will be teased at DC Fandome, but I wouldn't expect it for a while



Rocksteady hat via Twitter bestätigt, dass sie an einem Suicide-Squad-Spiel arbeiten würden. Auf dem Ankündigungsbild sieht man Superman im Fadenkreuz, was zu den letzten Gerüchten (Justice League als Gegner) passen würde. Beim digitalen Event "DC Fandome" (22. August ab 19 Uhr) soll das Spiel näher vorgestellt werden.Schon im Juni hatte sich Warner Bros. Games die Domains "SuicideSquadGame.com" und "SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com" gesichert. Allem Anschein nach tritt die illustre Truppe gegen die Justice League an. Laut Eurogamer wird die längere Version als finaler Spieltitel stärker in Betracht gezogen. Unter Umständen steht das Spiel auch in Verbindung mit dem neuen Suicide-Squad-Film, an dem James Gunn (Guardians of the Galaxy) werkelt.Rocksteady hatte Batman: Arkham Asylum (2009), Batman: Arkham City (2011), Batman: Arkham Knight (2015) und Batman: Arkham VR (2016) entwickelt. Laut Jason Schreier von Bloomberg hatte zunächst Warner Bros. Montreal (Batman Arkham Origins) an einem Suicide-Squad-Spiel gearbeitet, bevor es Ende 2016 oder 2017 eingestellt wurde. Danach begann das Projekt bei Rocksteady. Jedoch sollte man sich keine Hoffnung machen, dass das Spiel in nächster Zeit veröffentlicht wird.Das "Himmelfahrtskommando" (Task Force X) besteht aus inhaftierten Verbrechern mit besonderen Fähigkeiten, die an sehr gefährlichen Missionen à la Mission Impossible teilnehmen können, um damit ihre Freiheit zu erkaufen. Der Truppe gehören diverse Superschurken an, z.B. Bronze Tiger, Captain Boomerang, Deadshot, Count Vertigo, Rick Flag oder Harley Quinn. Die Anführerin ist Amanda Waller.