Suicide Squad: Kill the Justice League: Explosive Gameplay-Premiere der Antihelden-Action von Rocksteady (Batman Arkham City)

Warner Bros Games hatte neben der Überraschungs-Ankündigung Wonder Woman noch ein weiteres Spiel aus dem DC-Comic-Universum im Gepäck für die Game Awards 2021. Denn nachdem lange Funkstille um das bei Rocksteady (Batman Arkham Serie) in Entwicklung befindliche Action-Adventure herrschte, kehren die Antihelden der Suicide Squad mit einem neuen Trailer zurück.Und dieses Mal bekommt man nicht nur CG-Sequenzen, sondern Spielszenen aus Suicide Squad: Kill the Justice League zu Gesicht, die es in sich haben. Dynamisch und actiongeladen wirken die Ausschnitte, als ob Insomniacs Sunset Overdrive und Guardians of the Galaxy von Eidos Pate für den Titel gestanden hätten.Nach derzeitigem Stand soll das Spiel 2022 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer Flash and Burn