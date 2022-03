Suicide Squad: Kill the Justice League: Rocksteady verschiebt Release auf 2023

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak



— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022

Fans der DC-Superhelden und -Bösewichte müssen noch etwas länger auf die Veröffentlichung von Suicide Squad: Kill the Justice League warten. Game Director Sefton Hill der Rocksteady Studios hat via Twitter offiziell bekannt gegeben, dass der Koop-Actiontitel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Stattdessen plant man nun mit einem Release im Frühling 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bestätigt damit die Gerüchte, die im Februar aufkamen (wir berichteten ). Warum das Spiel mehr Entwicklungszeit benötigt, wurde abseits der üblichen Qualitäts-Floskel an dieser Stelle allerdings nicht verraten.In der Welt von Suicide Squad: Kill the Justice League werdet ihr in die Rolle eines Mitglieds der berühmten Schurkengruppe schlüpfen. Zur Wahl stehen Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark und Deadshot. Euer Ziel ist es – optional gemeinsam mit drei weiteren Freunden im Koop-Modus – die gehirngewaschenen Helden der Justice League zu besiegen. Die Macher von Rocksteady sind vor allem durch die Arkham-Serie rund um Batman bekannt. Im Jahr 2015 ist hier mit Batman: Arkham Knight der letzte Teil erschienen. Ganz ohne DC-Spiel von Publisher Warner Bros. endet 2022 aber dennoch nicht. Gotham Knights – ebenfalls ein Koop-Titel – erscheint am 25. Oktober im Handel. Hier könnt ihr die Rollen von Nightwing, Batgirl, Red Hood und Robin übernehmen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer Flash and Burn