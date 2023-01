Suicide Squad: Kill The Justice League: Antihelden-Randale wird laut Leak Live-Service-Game

Suicide Squad: Kill the Justice League – Battle Pass und mehrere Währungen?





Suicide Squad in game image leaked on 4chan. It has a battle pass. pic.twitter.com/ldwlBx4bcT



— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) January 17, 2023

Story-Leak scheint Live-Service-Gerüchten zu widersprechen

Nachdem man im März 2022 die Verschiebung von Suicide Squad: Kill the Justice League bekanntgab, soll das Himmelfahrtskommando nun endlich am 26. Mai erscheinen.Angesichts des baldigen Release macht sich unter hoffenden Fans erneut eine Skepsis ob der Qualität des Spiels breit, die nicht nur auf dem Flop des vergleichbaren Gotham Knights von letztem Herbst stammt. Ein neuer, angeblicher Leak befeuert nun erneut die Gerüchte, dass Suicide Squad: Kill the Justice League ein Live-Service-Spiel mit Battle Pass werden könnte.Bei dem erwähnten Leak zu Suicide Squad: Kill the Justice League handelt es sich um einen angeblichen Screenshot aus dem Spiel, bei dem Captain Boomerang und seine tollkühne Crew samt Harley Quinn, King Shark und Deadshot im Menü zu sehen sind. Interessanter als die vier Antihelden sind allerdings die zahlreichen UI-Elemente, die einen Ausblick auf die Inhalte des Spiels geben.So finden sich in der oberen Leiste unter anderem Unterpunkte für einen Battle Pass und einen Store. Darunter können aufmerksame Betrachter sechs Währungen erspähen, von denen eine wie normale Goldmünzen aussieht und offenbar in Mengen vorhanden ist, während die anderen fünf verschiedenfarbige Symbole mit deutlich höherer Seltenheit zu sein scheinen.Der Screenshot selbst zeigt keine Details zum Battle Pass. Die Kollegen von VGC berichten jedoch, dass man aus einer anonymen Entwicklerquelle erfahren haben will, dass dieser sich rein auf kosmetische Gegenstände konzentriert. Die verschiedenen Währungen hingegen seien verschiedene Formen von Erfahrungspunkten, mit denen Spieler ihre Charaktere verbessern können.„Man startet nicht geschwächt oder kraftlos. Man fängt großartig an und kann absurd stark werden, so wie Batman in Arkham Knight“, heißt es aus der gleichen Quelle. Das Bild soll demnach aber tatsächlich echt sein und aus einer Testversion stammen, wie VGC weiter schreibt. Sollte der Battle Pass wirklich rein kosmetisch sein, dürften einige Fans sicherlich beruhigt durchatmen.Hoffnung hinsichtlich der Live-Service-Befürchtungen macht auch ein kürzlich auf 4chan (via Reddit ) aufgetauchter Story-Leak, der natürlich extreme Spoiler zur angeblichen Geschichte des Spiels enthält – seid also gewarnt! Ohne ins Detail zu gehen, scheint das Ende des Spiels mehr als endgültig zu sein und die Bühne für den bereits angekündigten Wonder Woman-Titel frei zu machen.Ohne ein vernünftiges Endgame nach Abschluss der Story scheint eine monatelange Post-Release-Unterstützung abwegig und würde inhaltlich wenig Sinn ergeben. Auch ein rein kosmetischer Battle Pass wäre dann schwierig einzubinden, wenn Spieler nach der Geschichte keinen Grund mehr hätten, weiterzuspielen.Ob und in welcher Form Suicide Squad: Kill the Justice League nun tatsächlich einen Battle Pass oder andere Live-Service-Spielereien beinhalten wird, erfahren wir dann wohl spätestens ab dem 26. Mai 2023, wenn die Antihelden-Action für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X | S erscheint. Bis dahin lohnt ein erneuter Blick auf den Batman-Trailer mit der legendären Stimme des mittlerweile leider verstorbenen Kevin Conroy