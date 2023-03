Suicide Squad: Kill The Justice League: Release wird offenbar erneut verschoben

Suicide Squad: Verschiebung wegen Fan-Kritik und Konkurrenz?

Mehr Zeit für Feinoptimierung

Bei der letzten PlayStation State of Play zeigte Rocksteady ausführliches Gameplay zuund erntete viel Kritik. Nun droht dem Spiel offenbar die nächsteGeplant ist derzeit, dass der Koop-Shooter amfürerscheint. Das ist jedoch laut einem Bericht des in der Regel gut informierten Journalisten Jason Schreier nicht mehr in Stein gemeißelt. Stattdessen soll Publisher Warner Bros. Games bereits intern eine Verschiebung festgelegt haben, wie eine Quelle gegenüber Schreier verraten habe.Wie Schreier bei Bloomberg weiter berichtet, soll Suicide Squad: Kill the Justice League nun erst später im Jahr 2023 erscheinen. Einen neuen festen Termin gibt es anscheinend noch nicht. Genaue Gründe für die vermeintliche Verschiebung nennt der Bericht ebenso nicht, aber zumindest zwei Anhaltspunkte: Harsche Fan-Kritik und der Mai als schwieriger Release-Monat.Ersteres bezieht sich auf die negative Rezension derwährend der PlayStation State of Play. Der Koop-Third-Person-Shooter mit Live-Service-Gedanken, Lootspirale und Online-Zwang kam keineswegs gut an und wurde in den sozialen Netzwerken und Kommentaren stark kritisiert.Darüber hinaus bedeutet eine Verschiebung, dass man einigen Hochkarätern ausweicht. Immerhinundzwei der meisterwarteten Spiele des Jahres, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nur einen Monat späterTrotz der möglicherweise geplanten Verschiebung, so Schreier bei Twitter , werde nicht das gesamte Konzept von Suicide Squad über den Haufen geworfen. Der Shooter sei als Games as a Service konzipiert und werde es auch bleiben. Die zusätzliche Entwicklungszeit diene vor allem der Optimierung und des Feinschliffs.Überraschend ist das sicherlich nicht, denn würde man das Spiel komplett umkrempeln wollen, würde man definitiv mehr als maximal sechs bis sieben Monate benötigen. Stattdessen dürfte der Fokus sein, dass man zumindest technisch zum Release möglichst fehlerfrei erscheint, um schlussendlich mit den Inhalten die Fans doch noch überzeugen zu können., will man gewiss nicht wiederholen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer Flash and Burn