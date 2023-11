Suicide Squad: Kill The Justice League: Neues Gameplay-Video zeigt Traversal durch das gigantische Metropolis

Suicide Squad: Kill the Justice League – Ich reise durch die Welt, wie es mir gefällt

Battle Pass, Internetzwang und Mikrotransaktionen in Suicide Squad: Kill the Justice League

vonauf das kommende Jahr müssen wir noch eine Weile warten, bis wir uns mit der Chaostruppe in den Kampf stürzen dürfen.Doch wie am Montag versprochen folgte gestern nun eindes Antihelden-Shooters, der sich vor allem auf intensive Fernkampfschlachten und die Bewegung durch Metropolis konzentriert. Die Großstadt wird ihrem Namen gerecht und sollbieten wie einst Gotham City inBevor es ans Eingemachte geht, folgt in dem zwanzigminütigen Video zu Suicide Squad: Kill the Justice League aber noch einmal ein: Superschurke Brainiac ist in Metropolis eingefallen, hat die dort lebenden Einwohner versklavt oder getötet und auch die eigentlich rechtschaffene. Um die kontrollierten Superhelden aufzuhalten, muss sich nun der Suicide Squad bis an die Zähne bewaffnet ins Getümmel stürzen.Bei der ersten Präsentation aus der geplanten Insider-Kampagne zum Spiel fokussierten sich die Entwickler vor allem auf die. Angesichts seiner Größe ist es schließlich besonders wichtig, dass ihr in den Rollen von Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang schnell und vor allem stilvoll durch die Straßen und die Luft jagt. Dabei soll jeder der Charaktere mitglänzen.ist beispielsweise sehr akrobatisch und nutzt die Umgebung sowie einen Gleiter von Batman, um sich mit ihrem Greifhaken Richtung Gefahrenzone zu schwingen.kann sich hingegen zu seinem Wurfgeschoss teleportieren und dank eines gestohlenen Gadgets ungeahnte Laufgeschwindigkeiten erreichen.setzt derweil auf ein Jetpack, währendsich mehrmals durch die Luft nach vorne wirbeln kann.In den letzten fünf Minuten schaut man dann aber auch noch auf das Kampfsystem, bei dem eindeutig diestehen. Zwar kann jeder der Charaktere auch vereinzelte Nahkampfangriffe ausführen, das Ausschalten der Gegner aus der Entfernung mitscheint aber eindeutig die erste Geige in Suicide Squad: Kill the Justice League zu spielen.Im Video verlor man zwar kein Wort mehr zu den, mit denen Suicide Squad: Kill the Justice League über längere Zeit nach Launch am Leben gehalten werden soll, ein Tweet zeigt aber, dass Rocksteady von dieser Idee nicht abgerückt ist. Die dortenthält nämlich nicht nur drei Tage Vorabzugang und exklusive Skins, sondern auch einen Token für den Battle Pass.Der wird auch auf der offiziellen Website des Spiels noch einmal im FAQ-Bereich thematisiert und enthältwie Outfits oder Emotes. Einige Stufen des Battle Pass sollen aber auch Spielern zugutekommen, die über den Kaufpreis des Spiels hinaus kein Geld für Suicide Squad: Kill the Justice League ausgeben wollen. Man betonte noch einmal, dass die imenthaltenen Items „keinen Einfluss auf das Spiel“ haben sollen.Darüber hinaus will man aber auchveröffentlichen, mit denen Spieler neue Missionen, Gegenstände und spielbare Charaktere freischalten können. Man hält offenbar weiter an der Vision von Suicide Squad: Kill the Justice League als Live-Service-Spiel fest, was nicht nur Seasons mit jeweils einzigartigen Battle Passes, sondern auch denbeinhaltet – selbst dann, wenn ihr allein spielt.Bis Suicide Squad: Kill the Justice League dannfür den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X |S erscheint, ist aber noch ein bisschen Zeit – zum Beispiel, um sich dieanzuschauen.