Suicide Squad: Kill The Justice League: Achtung Spoiler: Leak verstreut Details zur Story im Internet

Suicide Squad: Kill the Justice League – Rocksteady enttäuscht von Spoilern

Wer sich bereits auf den 2. Februar freut, um tief in die chaotische Welt voneinzutauchen, sollte ab sofort besser Scheuklappen aufsetzen.Dank eines Leaks sind nämlich eineim Internet zu finden, die euch das Abenteuer der Antihelden-Truppe mit seinen möglichen Wendungen und Überraschungen verderben könnten. Auch das verantwortlichewarnt vor den illegal verbreiteten Inhalten aus Suicide Squad: Kill the Justice League und bedauert die Situation.Die Spoiler zu Suicide Squad: Kill the Justice League, die sich derzeit wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten, stammen allem Anschein nach aus einemdes Spiels, der offenbar Anfang Dezember stattgefunden haben soll. Obwohl Spieler aufgrund einer unterzeichneten Verschwiegenheitserklärung rechtliche Konsequenzen fürchten müssten, haben es sich einige Dataminer nicht nehmen lassen, in denzu graben.Aufgrund der Situation ist, ihr könnt also gefahrlos bis zum Ende weiterlesen. Und mittlerweile hat sich auchzu Wort gemeldet: „Wir freuen uns darauf, dass Spieler die Geschichte, die wir für Suicide Squad: Kill the Justice League entwickelt haben, erleben, wenn das Spiel im neuen Jahr erscheint. Wir hoffen, jeder kann das Spiel für sich spielen und jeden Moment der Story für sich selbst erleben.“„Es ist sehr enttäuschend zu sehen, dass Details vor dem Release des Spiels geteilt werden, daher können wir euch nur dazu anhalten, Spoilern so gut es geht zu vermeiden. Und bitte versucht, den Spaß anderer durch das Veröffentlichen von Spoilern nicht zu beeinträchtigen“, heißt es von den Entwicklern weiter. Man ist wenig verwunderlich, dass so kurz vor Veröffentlichung des Spiels nun pikante Details öffentlich gemacht wurden.Solltet ihr ebenfalls Angst davor haben, über besagte Spoiler zu stolpern, gilt es, die nächsten anderthalb Monate besonders vorsichtig im Internet zu surfen. Am besten haltet ihr euch von entsprechenden Subreddits fern undwie „Suicide Squad: Kill the Justice League“ oder „Leak“ und „Spoiler“. Noch mehr Comic-Action gibt es dann im, dessen Veröffentlichung aber wohl noch auf sich warten lässt.