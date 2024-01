Suicide Squad: Kill The Justice League: Wenige Tage vor Release - wie steht es um den Test?

Suicide Squad: Kill the Justice League und die Testmuster-Situation

Miterscheint in wenigen Tagen das erste neue Spiel von Rocksteady seit fast acht Jahren. Der Hype hält sich jedoch bisher in Grenzen, trotzdessen, dass für das Projekt die Entwickler derverantwortlich sind.Allerdings steht derrund um Harley Quinn unter keinem so guten Stern: Eine massive Verschiebung und zuletzt kritische Vorschau-Berichte haben die Stimmung ziemlich getrübt. Das heißt natürlich nicht, dass sich hinter Suicide Squad: Kill the Justice League nicht vielleicht doch ein gutes Spiel verbirgt – allerdings werden wir zumdazu keine Einschätzung geben können.Zum aktuellen Zeitpunkt,des Vorabzugangs von Suicide Squad: Kill the Justice League, welcher lediglich in der Digital Deluxe Edition enthalten ist, hat Publisher Warner Bros. Games unseren Informationen nach nochverschickt. Eine Rückfrage an den Publisher blieb bislang unbeantwortet.International ist die Lage offenbar ähnlich: Laut Jeff Grubb im Giantbomb -Podcast Game Mess Mornings wisse er nicht, obZugang zu einem Testmuster hat. Auch das Portal We Got This Covered berichtet , dass sie bislang noch kein Exemplar von Suicide Squad: Kill the Justice League erhalten haben. Aus diesem Grund dürfte es zunehmend unwahrscheinlich werden, dass es in der kommenden Woche bereitsgeben wird.Warum noch keine Review-Copys im Umlauf sind, darüber kann lediglichwerden. Angesichts des klaren Online-Fokus ist es möglich, dass Suicide Squad: Kill the Justice League auch in Form eines Testmustersist, sobald sich die Server am 30. Januar öffnen. Einen Weg, den in der Vergangenheit auch schon andere Spiele eingeschlagen haben. Vielleicht gibt es aber ebenso noch andere Gründe, die ein frühes Bereitstellen eines Testmusters bisher verhindert haben.Klar ist nur, dass ein umfassender Test zumbeziehungsweise am 2. Februar quasi unmöglich wird. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, unsere ersten Erfahrungen mit Suicide Squad: Kill the Justice League schriftlich festzuhalten, sobald sich für uns die Gelegenheit ergibt. Allerdings dürfte das ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, denn