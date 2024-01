Suicide Squad: Kill The Justice League: Entwickler muss Server nach einer Stunde runternehmen

Suicide Squad: Kill the Justice League - Rocksteady schließt Server nach einer Stunde





Drei Tage vor Release schon einmal das Spiel spielen – bei vielen Publishern mittlerweile eine gängige Praktik, um durch das Angebot einer Deluxe Edition ein paar zusätzliche Moneten abzugreifen. So auch bei, das für die Ersten jetzt spielbar ist.Zumindest in Neuseeland, das uns bekanntlich einige Stunden voraus ist und uns in diesem Fall schon einmal einen Blick in die Zukunft gewährt. Diese verrät uns nämlich, dass Entwickler Rocksteadyzu kämpfen hat, aufgrund dessen erst einmal der Server geschlossen werden musste.Anscheinend war das Spiel bei mehreren Nutzern, schon nachdem sie es das erste Mal gestartet hatten, auf dem Stand, dass es. Dieser unfreiwillige Speedrun hatte zur Folge, dass Rocksteady die Server nach nicht einmal einer Stunde wieder vom Netz nahm, um an dem Problem zu arbeiten.„Währenddessen ist der Zugang zum Spiel nicht möglich“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels. „Wir glauben, dass es einige Stunden dauert und halten euch auf dem Laufenden.“ Auf jeden Fall ärgerlich für die Leute, die, das Spiel 72 Stunden früher zu Spielen und davon jetzt „einige“ dafür draufgehen, dass er Entwickler einen Bug behebt.Dabei hatte Suicide Squad bereits im Vorfeld mit negativen Meldungen zu kämpfen: Einenhalten viele für unnötig, zudem haben Live Service-Spiele ohnehin einen schweren Stand. Dazu kommt, dass es aucham 2. Februar noch keine Testmuster gibt.Ob das Spiel von Rocksteady, die immerhin für die äußerst angesehene-Reihe verantwortlich ist, noch überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Es scheint aberzu werden.