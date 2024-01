Suicide Squad: Kill The Justice League: Nach Server-Debakel: Entschädigung, aber keine Rückerstattung

Suicide Squad: Kill the Justice League – Offenbar keine Rückerstattung für Käufer der Deluxe-Edition





Hey Squad!



We will be entering scheduled maintenance mode at 3:30am PT.



Players who are online at this time will be logged out.



The game will be offline until maintenance has been completed.



Thanks to everyone who's been playing so far.



— Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) January 30, 2024

Noch vor dem Release am 2. Februar hatmit einem Problem nach dem anderen zu kämpfen: Auf negative Vorschauen folgten zuletzt Probleme mit den Servern.Wer diegekauft hat, darf theoretisch bereits loslegen – wenn denn die Technik mitmachen würde. Wegen eines Bugs wurde der Antihelden-Shooterund raubte den Fans jede Möglichkeit zur Interaktivität. Nun entschuldigt sich Entwickler Rocksteady und„Danke, dass du einer unserer ersten Konsolenspieler während der Vorabphase von Suicide Squad: Kill the Justice League bist. Wir sind uns darüber im Klaren, dass ihr beim ersten Launch der Server Updates sehr geduldig mit uns wart, und möchten unsere Dankbarkeit für eure Geduld mit einem besonderen Geschenk von 2.000 LutherCoins ausdrücken. Vielen Dank nochmal!“, heißt es in einer ingame-Nachricht an(via VGC ).ist die Höhe der ausgezahlten Währung wert und beträgt damit zwei Drittel des Aufpreises, den Käufer der teureren Version für den Vorabzugang blechen mussten. Einescheint demnach nicht vorgesehen zu sein – klar, für Rocksteady und Warner Bros. ist das Ausnutzen der vorhandenen Mikrotransaktionen für eine Entschädigung natürlich nicht nur einfacher, sondern auch profitabler.Vorbei ist der Technik-Spuk deshalb allerdings noch nicht: Seit gestern hat man die, um sich der Probleme anzunehmen, wie man auf Twitter verkündete. Seitdem müssen Spieler sich gedulden, bis die Arbeiten geschafft sind und schauen währenddessen ins Leere; der Vorabzugang dürfte an diesem Punkthaben.Ob es danach dann endlich für Suicide Squad: Kill the Justice League bergauf geht, bleibt abzuwarten. Die erwähnten Vorschauen waren, und die Spielerschaft nach der Enthüllung, dass es sich beim Third-Person-Shooter um einen Live-Service-Titel handelt, eher skeptisch. Bei dersieht die Sache nicht besser aus: Weder die hiesigen noch die internationalen Kollegen scheinen