Suicide Squad: Kill The Justice League: Wenige Spieler am Launch-Wochenende - aber gute Bewertungen auf Steam

Suicide Squad: Kill the Justice League - Besser als sein Ruf?

Viel Wind gab es rund umim Vorfeld. Daher war es mit Spannung zu erwarten, wie das Spiel am ersten Wochenende nach dem Launch performen würde. Entwickler Rocksteady Studios könnte mit gemischten Gefühlen auf die Zahlen blicken.Einerseits sind die Spielerzahlen eher schwach, was nach den größtenteilsnicht verwunderlich ist; andererseits scheinen diejenigen, die sich tatsächlich mit dem Spiel beschäftigt haben, ganz zufrieden zu sein. Das jedenfalls zeigen die Bewertungen auf Steam.Am Freitag war es für die gesamte Spielerschaft so weit, nachdem zunächst die Käufer der Premium-Edition einen dreitägigen Vorabzugang bekommen hatten: Sie konnten sich in Suicide Squad: Kill the Justice League mitin das opulente Shooter-Getümmel stürzen. In der Spitze nahmen dieses Angebot aber nur knapp 13.500 User auf Steam wahr – ein erfolgreiches Launch-Wochenende sieht anders aus.Nach den Querelen im Vorfeld ist es nicht verwunderlich, dass potenzielle Spieler skeptisch sind: Es gab, die mutmaßlich zur Folge hatten, dass Rocksteady. Obendrein kam es kurz nach Beginn des Premium-Zugangs zu einem Bug, der mehrstündige Wartungsarbeiten zur Folge hatte Aufgrund des Live-Service-Modells und der auchgab es aus Spielerkreisen viele negative Stimmen. Nun zeigt sich aber, dass der Third-Person-Shooter recht gut ankommt. Derzeit sind 83 Prozent der Bewertungen auf Steam positiv. Wenn sich diese Einschätzung auch langfristig bestätigt, könnte das Spiel es auch schaffen, mehr positive Schlagzeilen zu machen und nachträglich zu einem Erfolg zu werden.Dass man sich vonetwas distanzieren will, machte Rocksteady kürzlich deutlich, in dem sie versicherten, dass zum Beispiel Season-Pass-Inhalte auch noch erspielt werden können, wenn die jeweilige Season schon beendet ist. Er herrscht also bei Suicide Squad: Kill the Justice League kein Zeitdruck oder Spielzwang.