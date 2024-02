Suicide Squad: Kill The Justice League: Freeze durch Voiceline womöglich als kommender Charakter geleakt

Suicide Squad: Kill The Justice League: Brainiac verrät, welchen neuen Schurken wir bald spielen dürfen





SSKTJL Year 1 Post-Launch

Season 1: Joker

Season 2: Victoria Fries (Mrs. Freeze)

Season 3: Zoe Lawton (Lawless)

Season 4: Slade Wilson (Deathstroke)



Beyond that, I've seen Killer Croc, Katana, and a couple of others that seem to be earmarked for future playable characters. https://t.co/EFZ24j5UHk



— Miller Ross (@mmmmmmmmiller) January 22, 2024

Das hat sichwahrscheinlich anders vorgestellt: Inmitten einer Spielszene des brandneuen, das vor rund einer Woche erschienen ist, scheint es als würde einer der Charaktere etwas zu viel über die Pläne des Entwicklers preisgeben.Dass es nicht bei den, mit denen ihr im zuletzt heiß diskutierten Titel euer Unwesen treiben dürft, bleiben soll, war zwar bereits bekannt. Um welche Fieslinge, die sich eurer Terrortruppe anschließen, es sich dabei genau handeln soll hingegen nicht – zumindest bis jetzt.Während derin Suicide Squad: Kill The Justice League natürlich nicht fehlen darf und sich schon im März im Rahmen eines Updates seinen Weg in das Spiel bahnt, wissen wir dank einer vermutlichnun auch schon, wer auf ihn folgen könnte. In einem Clip, der von ZeronityPlays auf Reddit geteilt wurde, sehen wir wie Harley Quinn zu Boden gebracht wird und dabei wohl eine Dialogoption beim feindlich gesonnenenauslöst.„Ich habe nicht erwartet, dass du das schwächste Glied dieser Kette bist, Freeze“, heißt es hier ganz genau genommen. Aufmerksamen Beobachtern blieb die direkte Ansprache zum Ende der Ansage natürlich verborgen und nun gehen sie davon aus, dass es sich bei einem weiteren der kommenden Charaktere um denhandeln könnte.Auch einevon Freeze könnte gemeint sein, denn dies würde sich mit den Informationen des Twitter-Nutzers Miller Ross decken, der behauptete, dass es sich bei der Version von Mister Freeze eigentlich um einemit dem Namen Victoria Fries – also Miss Freeze – handeln soll.Da vor allem die verschiedenenin Suicide Squad: Kill The Justice League Spaß machen, bleibt es zumindest in jedem Fall spannend, auf welche Herangehensweise der potenzielle neue Charakter dabei setzen wird. Vorstellbar wäre, dass Freeze Objekte bei Berührung einfriert oder direkt einen schlittrigen Skatepark aus Eis im Flug entstehen lässt, der dann sogar von seinen (oder ihren) Teamkameraden nutzbar ist. Wie es derweil, verraten wir euch an anderer Stelle ganz konkret.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer Flash and Burn