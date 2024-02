Suicide Squad: Kill The Justice League: Antihelden-Shooter bleibt "hinter den Erwartungen zurück"

Suicide Squad: Kill the Justice League – Warner Bros. hat mit mehr Erfolg gerechnet

Dassnach langer Entwicklungszeit, viel Kritik noch während der Marketing-Phase und schlechten Vorschauen kein Kassenschlager wird, ist für die meisten wohl keine Überraschung.Für, die Geldgeber und Publisher hinter dem von Rocksteady entwickelten Antihelden-Shooter rund um Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang, ist das ein schwacher Trost. Denn als das Projekt ursprünglich in Planung ging, hat man sich offenbar andere Zahlen und vor allemWie die Kollegen von IGN berichten, ließ Gunnar Wiedenfels, seines Zeichens Warner Bros. Discovery Chief Financial Officer, während einer Telefonkonferenz verlauten, dass Suicide Squad: Kill the Justice League. Den genauen Profit oder Verlust nannte er zwar nicht, angesichts der mitunterdürfte Wiedenfels Formulierung aber ziemlich euphemistisch ausfallen.„Dieses Jahr ist Suicide Squad, eine unserer zentralen Videospielveröffentlichungen in 2024, seit dem Release zu Beginn des Quartals hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was unserem Spielegeschäft im ersten Quartal einen harten Jahresvergleich beschert“, so Wiedenfels. Zugegeben: Mit dem zu dieser Zeit 2023 veröffentlichten, das dank Vorbestellungen schon, möchte sich nun wirklich kein Titel messen.Den Statistiken von SteamDB zufolge kam Suicide Squad: Kill the Justice League auf einen lausigen Peak von, in den letzten 24 Stunden lag der Höhepunkt unter 1.000. Zum Vergleich:, damit die Server nicht den Geist aufgeben.schnitt der Antihelden-Shooter besser ab als erwartet, wies aber trotzdem eineauf.