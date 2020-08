Doom Eternal - The Ancient Gods, Part One: Erste Kampagnenerweiterung im Anmarsch

Bei der 25. QuakeCon ist die erste Kampagnenerweiterung für Doom Eternal zumindest kurz angekündigt worden. Der DLC wird den Titel "The Ancient Gods, Part One" tragen und soll ausführlicher am 27. August ab 20:00 Uhr auf der gamescom Opening Night Live gezeigt werden.id Software: "Der Sieg über die Armeen der Hölle hat die Menschheit vor der bevorstehenden Auslöschung bewahrt. Doch alles hat seinen Preis. Ein Ungleichgewicht der himmlischen Mächte ruft den wahren Herrscher des Universums hervor, der sich erheben und die Waagschalen wieder richten wird. Schlagt euch im Kampf gegen alte wie neue Dämonen durch bislang unbekannte Reiche des Doom-Universums, um in dieser immerwährenden Schlacht gegen die Kräfte des Bösen zu bestehen."Die Erweiterung ist Bestandteil des Year-One-Passes, der in der Doom Eternal - Deluxe Edition enthalten ist. "The Ancient Gods, Part One" soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Teaser