Doom Eternal - The Ancient Gods, Part One: Kampagnen-Erweiterung soll ohne Hauptspiel funktionieren

Die erste Einzelspieler-Kampagnen-Erweiterung ( Doom Eternal - The Ancient Gods, Part One ) wird auch ohne das Hauptspiel ( Doom Eternal ) spielbar sein. Executive Producer Marty Stratton sagte gegenüber PCGamesN : "Es ist wichtig, da wir wollen, dass der DLC so viele Menschen wie möglich erreicht. Tatsächlich braucht man nicht einmal Doom Eternal zu besitzen, um den DLC zu kaufen und ihn zu spielen". Stratton meinte zwar, dass der Prozentsatz der Spieler, die Doom Eternal im Vergleich zu Doom (2016) durchgespielt hätten, deutlich höher lag, sie müssten sich aber trotzdem Gedanken über den Fortschritt der Leute im Spiel machen.Game Director Hugo Martin fügte noch hinzu, dass sie "sehr stolz auf den Umfang des DLCs" wären und die zweiteilige Erweiterung "genauso großartig wie das Hauptspiel" sein soll. Laut PCGamesN wird wohl auch der Schwierigkeitsgrad angezogen. Doom Eternal - The Ancient Gods, Part One wird am 20. Oktober 2020 erscheinen. Der zweite Teil der Erweiterung soll bis März 2021 folgen Die Covid-19-Pandemie hat ebenfalls einen Einfluss auf den Entwicklungsprozess gehabt. Gemäß der Angaben von Stratton mussten sie einige Dinge wie z.B. die Invasionen verschieben. Auch für den Battle-Modus haben sie nicht so viele Inhalte veröffentlicht, wie sie gehofft hatten, zumal sie sich ohnehin eher auf den DLC konzentriert hätten. Wann die Switch-Version erscheinen wird, steht ebenfalls noch in den Sternen.id Software: "The Ancient Gods, Part One ist die erste Hälfte der zweiteiligen Erweiterung für Doom Eternal. In einem brandneuen Kapitel in der Geschichte des Doom Slayers, das an die Story des Hauptspiels anknüpft, steht der Spieler erneut einem uralten Bösen gegenüber, das dem Ungleichgewicht himmlischer Mächte entsprungen ist. Dabei metzelt und schnetzelt sich der Doom Slayer im Kampf gegen alte wie neue Dämonen durch nie zuvor gesehene Schauplätze im Doom-Universum."Letztes aktuelles Video: Trailer