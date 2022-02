Street Fighter 6: Offiziell per Teaservideo angekündigt

In den letzten Tagen hat Capcom hinter einer besonderen Countdown-Webseite die Ankündigung eines neuen Projekts versteckt. Nach Ablauf dieser Zeit wurde enthüllt, dass es sich hierbei um das seit langem gemutmaßte Street Fighter 6 handelt. Nach mehr als sechs Jahren und zahlreichen Updates wird der Vorgänger damit also abgelöst. Details zum Kampfspiel haben die Macher bislang aber nicht verraten. Stattdessen möchte man im Sommer ausführlicher über Street Fighter 6 sprechen. Einen ersten Teaser zum Projekt gab es aber trotzdem schon.Im Video sehen wir Ryu in einem bevorstehenden Kampf gegen Luke, dem letzten Charakter von Street Fighter 5. Am Ende des Trailers gibt es dann noch das offizielle Logo von Street Fighter 6 zu sehen. Spielszenen gab es aber noch nicht zu sehen. Die Ankündigung wurde von einem weiteren Spiel begleitet, das am 24. Juni 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Dabei handelt es sich um die Capcom Fighting Collection mit insgesamt zehn Kampfspiel-Klassikern.