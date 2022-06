Street Fighter 6: Spielszenen, Infos & Bilder en masse

Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Street Fighter 6 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Luke: DDT – ein mächtiger Wurf, der nach dem ersten Treffer durch einen Overdrive-(OD)-"Flash Knuckle" ausgelöst wird. Praktisch, wenn ihr auf zusätzlichen Schaden aus seid, denn der ist garantiert.

DDT – ein mächtiger Wurf, der nach dem ersten Treffer durch einen Overdrive-(OD)-"Flash Knuckle" ausgelöst wird. Praktisch, wenn ihr auf zusätzlichen Schaden aus seid, denn der ist garantiert. Luke: Fatal Shot – feuert eine zusätzliche Schockwelle nach einem OD-Sand-Blast ab, um nach dem Projektilwechsel für mehr Schaden zu sorgen.

Fatal Shot – feuert eine zusätzliche Schockwelle nach einem OD-Sand-Blast ab, um nach dem Projektilwechsel für mehr Schaden zu sorgen. Jamie: The Devil Inside – Jamie nimmt einen Schluck von seinem Ki-entfesselnden Drink, um seine Trunkenheit zu erhöhen; höhere Stufen schalten zusätzliche Moves frei.

The Devil Inside – Jamie nimmt einen Schluck von seinem Ki-entfesselnden Drink, um seine Trunkenheit zu erhöhen; höhere Stufen schalten zusätzliche Moves frei. Jamie: Luminous Dive Kick (Trunkenheit 1+) – beim Vorwärtssprung streckt Jamie ein Bein aus und lässt sich schnell zu Boden fallen. Sehr praktisch als Überraschungsangriff oder um den Abstand zu verkürzen.

Luminous Dive Kick (Trunkenheit 1+) – beim Vorwärtssprung streckt Jamie ein Bein aus und lässt sich schnell zu Boden fallen. Sehr praktisch als Überraschungsangriff oder um den Abstand zu verkürzen. Ryu: Hashogeki – Ryu bündelt Ki in seinen Handflächen und lässt es über kurze Distanz nach vorn schießen; nützlich als Folgeangriff nach Abwehrketten und Kombos.

Hashogeki – Ryu bündelt Ki in seinen Handflächen und lässt es über kurze Distanz nach vorn schießen; nützlich als Folgeangriff nach Abwehrketten und Kombos. Ryu: Denjin Charge – Ryu umhüllt seine Fäuste mit der Kraft des Nichts, was seine Special Moves wie Hadoken und Hashogeki verstärkt.

Denjin Charge – Ryu umhüllt seine Fäuste mit der Kraft des Nichts, was seine Special Moves wie Hadoken und Hashogeki verstärkt. Chun-Li: Tensho Kicks – Chun-Li erhebt sich einem Wirbel aus Tritten in die Luft; nützlich, um einen gegnerischen Sprungangriff zu parieren oder Kombos abzuschließen.

Tensho Kicks – Chun-Li erhebt sich einem Wirbel aus Tritten in die Luft; nützlich, um einen gegnerischen Sprungangriff zu parieren oder Kombos abzuschließen. Chun-Li: Serenity Stream – Chun-Li geht in eine tiefe, unbewegliche Kampfhaltung über. In dieser Haltung wechseln die Tasten für Chun-Lis normale Angriffe.

Drive , eine Anzeige, die ihr klug nutzen müsst und die euch jede Menge kreative Möglichkeiten bietet. Ihr könnt die Drive-Anzeige einsetzen, um fünf verschiedene Techniken auszulösen und so mühelos Angriff oder Verteidigung zu verbessern.

, eine Anzeige, die ihr klug nutzen müsst und die euch jede Menge kreative Möglichkeiten bietet. Ihr könnt die Drive-Anzeige einsetzen, um fünf verschiedene Techniken auszulösen und so mühelos Angriff oder Verteidigung zu verbessern. Ein Drive Impact ist ein mächtiger Schlag, der den Angriff eines Gegners absorbieren und bewirken kann, dass er gegen eine Wand knallt.

ist ein mächtiger Schlag, der den Angriff eines Gegners absorbieren und bewirken kann, dass er gegen eine Wand knallt. Nutzt die Drive Parry , um den Angriff eures Gegners abzuwehren und eure Schwunganzeige aufzufüllen. Wechselt aus einer Drive Parry oder einem normalen Angriff in einen Drive Rush , um euch eurem Gegner schnell zu nähern.

, um den Angriff eures Gegners abzuwehren und eure Schwunganzeige aufzufüllen. Wechselt aus einer Drive Parry oder einem normalen Angriff in einen , um euch eurem Gegner schnell zu nähern. Overdrive Arts ähneln den EX-Moves aus früheren Spielen, mit denen ihr eure Special Moves aufladen könnt.

ähneln den EX-Moves aus früheren Spielen, mit denen ihr eure Special Moves aufladen könnt. Setzt Drive Reversal ein, um einen Gegenangriff auszuführen und aus brenzligen Situationen zu entkommen.

klassischer Steuerungstyp: Wie alte Hasen ihn kennen und bei dem ihr sechs Tasten habt, um eure Eingaben zu machen.

Wie alte Hasen ihn kennen und bei dem ihr sechs Tasten habt, um eure Eingaben zu machen. moderner Steuerungstyp: Er vereinfacht die Eingabe, wenn ein Special Move ausgeführt werden kann, indem nur die "Special Move"-Taste zusammen mit einer Richtungstaste gedrückt wird. Perfekt für neue Spiele oder jene, denen die klassische Befehlseingabe in der Vergangenheit zu schwierig war.

Das hat gesessen: Capcom hat bei der gestrigen State of Play die Prügelbombe platzen lassen: Wir haben für euch starke Gameplay-Szenen, haufenweise Informationen und viele Bilder zu Street Fighter 6.Seid ihr bereit für wirklich viele SF6-Neuigkeiten? Dann los: Teil 6 wird 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Der Klopper wird von der hauseigenen RE Engine entwickelt, die seit Resident Evil 7 Capcoms Premiumtitel befeuert. Das Spiel bietet, natürlich, Arcade-Modus, Online-Matches, lokale Versus-Fights und ein Trainings-Dojo. Plus, zwei neue, laut Capcom "elementare" Modi: World Tour und Battle Hub. Die World Tour sieht wie das lange erträume Final Fight innerhalb von Street Fighter aus. Capcom nennt es einen "immersiven Einzelspieler-Storymodus, der neue Maßstäbe für Kampfspiele setzt und euch ermöglicht, mit eurem Spieleravatar euer eigenes Vermächtnis in Street Fighter 6 zu hinterlassen." Klingt geil und könnte im Optimalfall natürlich so eine Art Shenmue werden. Oder abstürzen wie diverse Streetbrawler-Modi, an denen sich die Tekken-Serie schon versucht hat.Beim Battle Hub – der am Ende des Trailers angeteasert wurde – handelt es sich nach Capcom-Infos nicht nur "um einen Schauplatz für Online-Matches, sondern es werden außerdem neue und einzigartige Möglichkeiten für Kämpfe und Kommunikation" geboten. Bevor wir auf die Infos zu Kampfsystem, Charakteren und Steuerung übergehen, hier erstmal ein Schwung schicke Bilder, den Gameplay-Trailer zu Street Fighter 6 findet ihr ganz unten.Was haben wir noch? Einen Trupp bestätigte Charaktere. Die Fan-Favoriten Ryu und Chun-Li kehren zurück; dazu gesellt sich Luke aus Teil 5, der im neuen Spiel wohl eine tragendere Rolle übernimmt. Das bisher gezeigte Quartett komplettiert Jamie, der (O-Ton Capcom) "dem Spiel seinen ganz eigenen Stempel aufdrückt, wenn er mit seinen unvorhersehbaren Bewegungen – ähnlich wie Boxen in betrunkenem Zustand – loslegt und zum Beispiel Breakdance-Einlagen zum Besten gibt oder einen Drink auf ex hinunterkippt, um sein Ki zu entfesseln." Kurzum: ein Drunken Master also.Capcom erklärt uns gleich noch ein paar Moves von Street Fighter 6:Auch neue/verbesserte Kampf-Mechaniken erläutern die Japaner:Und zwei Optionen, das Kampfgeschehen zu lenken, gibt es auch:Finden wir das gut, dass krachige Special Moves künftig noch leichter gelingen? Derlei Vereinfachungen werden natürlich von alten Haudegen oft kritisch gesehen – man befürchtet eine Verwässerung des anspruchsvollen Spielerlebnisses. Andererseits: Bei manchem Arc-System-Prügler gibt es das auch, und dennoch massig Tiefgang.Zu guter Letzt preist Capcom sein neues Echtzeit-Kommentar-System an: "Endlich können wir eine neue Funktion bekannt geben, die euch den Hype eines kompetitiven Matchs bietet, ohne dass es sich tatsächlich um ein solches handelt. Vorhang auf für den Echtzeit-Kommentar. Wir arbeiten mit namhaften Kommentatoren der Fight Game Community und anderen bekannten Gesichtern zusammen und integrieren deren Stimmen direkt ins Spiel! Stürzt euch in ein Match und im Verlauf des Kampfes hört ihr, wie sie die Geschehnisse auf dem Bildschirm kommentieren wie in einem echten Turnier. Neben der zusätzlichen Spannung bietet diese Funktion auch leicht verständliche Erklärungen zum Gameplay. Das hilft allen Street-Fighter-Neulingen, die Mechaniken besser zu begreifen, um sie in zukünftigen Kämpfen noch besser nutzen zu können! Der Echtzeit-Kommentar unterstützt Untertitel in 13 Sprachen für mehr Barrierefreiheit. Die ersten legendären Kommentatoren, die in dieser Funktion vertreten sein werden, sind Vicious und Aru! Die restliche Besetzung geben wir später bekannt."Bleibt noch eine Frage: Wie findet ihr's?