Street Fighter 6: Guile im Gameplay-Trailer

Guile im Gameplay-Trailer: So spielt er sich in Street Fighter 6

Neben Guile: Diese Charaktere freuen sich auf ihre Rückkehr

Auch auf dem Summer Game Fest blieb Capcom nicht untätig und präsentierte uns einen Gameplay-Trailer, der sich gewaschen hat. Vorgestellt wird Guile, der Fans der alten Teile bestens bekannt sein dürfte.Wenn auch ihr zu den alten Hasen gehört, die sich seit mehr als 30 Jahren die virtuellen Fäuste um die Ohren schlagen, dürftet ihr Guile bestens kennen. "America's Hero is back" heißt es im neuesten Street Fighter 6-Gameplay-Trailer, den Capcom voller Stolz auf dem Summer Game Fest präsentierte. Sonic Boom!Im Trailer bekommen wir, natürlich, einen noch besseren Eindruck davon, was es heißt, sich in Street Fighter 6 zu prügeln. Die hauseigene RE Engine des Entwicklers, die ihr auch schon in Resident Evil Village oder Devil May Cry 5 kennenlernen durftet, macht dabei einen modernen, wenn auch stilechten Eindruck.In Street Fighter 6, welches im nächsten Jahr erscheinen soll, sollen alteingesessene Beat'em-Up-Fans und Novizen auf ihre Kosten kommen. Ebenfalls für Street Fighter 6 bestätigt wurde bereits Ryu, der mit seinem Hadouken wohl eine ganze Generation aus Gamern geprägt haben dürfte. Neben ihm reihen sich Chun-Li, Luke und der Neuling Jamie in die Liste der bereits bestätigten Charaktere ein ( wir berichteten ).