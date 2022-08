Street Fighter 6: Neue Charaktere und Kommentatoren vorgestellt

Kimberly und Juri sind mit dabei

Im Rahmen der Evo zeigt Capcom ein erweitertes Line-Up für das kommende Prügelspiel, auch neue Sprecher sollen als Kommentatoren die wüsten Schlägereien untermalen und für Stimmung sorgen.Während sich die Teilnehmer der Evolution Championship Series (Evo) 2022 unter anderem in Street Fighter 5 : Champion Edition packende Gefechte lieferten, haut Capcom noch ein paar Neuigkeiten zum Nachfolger Street Fighter 6 raus.Kimberly vermischt ihre Ninja-Künste mit ihrer Liebe für die Pop-Kultur der 80er Jahre und erschafft so einen fesselnden und gleichzeitig gefährlichen Kampfstil. Juri kehrt als boshafte Kraft zurück und hat ihrem Move-Set ein paar neue Tricks hinzugefügt, so dass sie sich noch mehr an dem Leid ihrer Gegner ergötzen kann.Kimberly und Juri stoßen zu den bereits angekündigten Charakteren Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie und Guile hinzu. Wie wir bereits in unserer Preview zu Street Fighter 6 berichteten, kommen auf Wunsch Kommentatoren zum Einsatz, die das Geschehen auf dem Bildschirm ähnlich wie bei einem Fußballspiel untermalen.Nach Vicious und Aru kommen nun noch die Langzeit-Berichterstattungs-Veteranen der Capcom Pro Tour, Tasty Steve und James Chen, hinzu. Neue Details zu den Spielmodi Fighting Ground, World Tour und Battle Hub möchte Capcom noch in diesem Jahr bekanntgeben.Street Fighter 6 erscheint zu einem noch unangekündigten Zeitpunkt 2023 für PC, PS4, PS5, und Xbox Series S|X.