Street Fighter 6: Neues Feature macht Ladezeiten zur lustigen Angelegenheit

Street Fighter 6: Grimassen-Duell im Ladebildschirm

Der Beat’em up-Klassiker geht bald in die nächste Runde und dann stehen in Street Fighter 6 wieder spannende Zweikämpfe an. Zwischendurch darf man sich auf andere Weise duellieren.Das zeigt jedenfalls ein neues Video, das auf dem offizielle YouTube-Kanal zum Prügel-Franchise jetzt veröffentlicht wurde. Darin sind die neuangekündigten Kämpferinnen Kimberly und Juri zu sehen, die sich für ihr nächstes Match bereitmachen:Sicher handelt es sich nicht um das einschneidendste aller Funktionen von Street Fighter 6 – eine nette Dreingabe ist es aber dennoch. Wir ihr nämlich sehen könnt, kann man während der (sicher eher kurzen) Ladezeiten die Spielfiguren lustige Grimassen schneiden lassen. Man muss lediglich auf den Richtungstasten drücken, schon verzerren sie ihre Gesichter.Fans freut die kleine Spielerei, wie sie in den Kommentaren zum Video mitteilen. Street Fighter 6 soll indes 2023 auf den Markt kommen, einen konkreten Release-Termin gibt es aber jetzt noch nicht. Dafür konnte unser Boris bereits an eine frühe Version Hand anlegen – seine erste Einschätzung könnt ihr hier nachlesen