Street Fighter 6: Closed Beta startet im Oktober

Closed Beta im Oktober





Announcing the Closed Beta Test for #StreetFighter6, taking place from October 7-10 on PS5, Xbox Series X|S, and Steam!



👤 8 Characters

🌐 Online Matches

🥋 Training Mode

🕹️ Crossplay

...and more!



🌐 Details - https://t.co/euPRT4Ie89 pic.twitter.com/EqFxaYkvVM



Luke

Jamie

Ryu

Chun-Li

Guile

Kimberly

Juri

Ken

Metro City Downtown

Genbu Temple

Carrier Byron Taylor

Tian Hong Yuan

Der Macho-Ring

Training Room

Street Fighter 6 ist vermutlich eines der sehlichst erwarteten Fighting-Games überhaupt. Jetzt nimmt das Prügelspiel die nächste Hürde auf dem Weg zum Release: Im Oktober wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ein geschlossener Betatest stattfinden.Wie Capcom via Twitter mitteilte, wird die Closed Beta vom 7. bis 10. Oktober auf Current-Gen-Konsolen und dem PC stattfinden. Es werden acht Charaktere, Online- Matches und ein Trainigsmodus zur Verfügung stehen. Besonders interessant: Crossplay zwischen den Plattformen ist in der Testphase aktiviert.Der Fokus liegt auf dem Battle Hub. Hier sollen die Spieler sich nicht nur zu Online-Matches verabreden können, sondern via Game Center auch in klassischen Capcom-Prüglern wie Super Street Fighter 2 Turbo oder Final Fight gegeinander antreten können.Interessierte Spieler können sich hier für einen Platz in der Closed Beta bewerben.Street Fighter 6 wird 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Announcement Teaser