Street Fighter 6: Releasetermin vorab geleakt - dank des PlayStation Store

Street Fighter 6: Sommer-Release in drei Versionen

Street Fighter 6: PS5- und PS4-Version

Outfit 1 Color 10 für 6 Charaktere

Spezielle Titel und Sticker

Street Fighter 6: PS5- und PS4-Version

Outfit 1 Color 10 für 6 Charaktere

Spezielle Titel und Sticker

Charakter-Pass für Year 1

Street Fighter 6: PS5- und PS4-Version

Outfit 1 Color 10 für 6 Charaktere

Spezielle Titel und Sticker

Ultimate Pass für Year 1

Ankündigung wahrscheinlich bei den Game Awards

Der Dezember wird so langsam zum Monat der geleakten Releasetermine: Nachdem gestern bereits der Veröffentlichungstermin von Diablo 4 durchsickerte , hat es nun Street Fighter 6 erwischt.Bislang war nur bekannt, dass das Fighting-Game von Capcom im kommenden Jahr erscheinen soll. Dank eines kleinen Fehlers im PlayStation Store, den der Nutzer Neoxon im Resetera-Forum sofort in einem Screenshot festhielt, ist nun auch das genaue Datum bekannt: Am 2. Juni 2023 wird Street Fighter 6 aller Voraussicht nach erscheinen.Der Fauxpas im PlayStation Store offenbarte aber nicht nur den Releasetermin von Street Fighter 6, sondern auch unterschiedliche Spielversionen. Sollten die Infos stimmen, dann könnt ihr das Fighting Game demnächst in drei verschiedenen Editionen vorbestellen.Was der genaue Unterschied zwischen dem Charakter-Pass und den Ultimate Pass ist, geht aus der Kurzbeschreibung bisher nicht hervor. Dem Namen nach zu urteilen wird der Charakter-Pass jedoch nur die neuen Kämpfer beinhalten, während Besitzer des Ultimate Pass zudem noch zusätzliche Boni erhalten. Vorstellbar wären zum Beispiel besondere Outfits.Sowohl der Releasetermin als auch die Editionen sind bislang nicht von offizieller Seite bestätigt. Allerdings dürfte die Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen, sofern der Eintrag im PlayStation Store der Wahrheit entspricht. Mittlerweile ist dieser jedoch wieder entfernt worden.Möglicherweise wird Capcom die Bühne der heute Nacht stattfindenden Game Awards 2022 nutzen, um den Releasetermin und die Vorbesteller-Phase von Street Fighter 6 offiziell einzuläuten. Immerhin hat das Unternehmen bereits via Twitter auf die Veranstaltung hingewiesen, ohne aber ins Detail zu gehen.Letztes aktuelles Video: Announcement Teaser