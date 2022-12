Street Fighter 6: Capcom enthüllt mit brandneuem Gameplay-Trailer den Release-Termin

Street Fighter 6: Release für den 2. Juni 2023 angekündigt

Mit einem frischen Gameplay-Trailer, den Capcom uns im Zuge der Game Awards 2022 präsentiert, enthüllt man zugleich auch den offiziellen Release-Termin für Street Fighter 6.Dieser zeigt nicht nur ein paar verschiedene Kämpfer und ihre spannenden Spezialattacken in Action, sondern gibt auch eine Ausblick darauf, was uns sonst noch mit Street Fighter 6 bevorsteht. So bekommen wir beispielsweise einen besseren Eindruck der Mini-Spiele, in denen wir mit präzisen Karate-Moves ein deliziöses Festmahl zubereiten oder unserem Gegner Basketbälle um die Ohren feuern.In rund einem halben Jahr ist es so weit, dann steht uns der heißersehnte sechste Teil der Straßenkämpfer-Serie bevor: Am 2. Juni 2023 erscheint Street Fighter 6 für den PC über Steam, die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox Series X- und S-Konsolen. Vorbestellen und euch dabei diverse Boni sichern könnt ihr euch den Prügelspaß aber bereits jetzt.Dank des PlayStation Stores wissen wir bereits seit gestern, wann wir uns auf Street Fighter 6 einstellen dürfen . Die offizielle Ankündigung auf den diesjährigen Game Awards war also nur noch eine Frage der Zeit.Aber auch, welche drei Editionen es zum Verkaufsstart geben soll und welche Boni wir beim Kauf für das Spiel freischalten, scheint bereits festzustehen. Besonders spannend: Mit der Hilfe der dynamischen Steuerung sollen Fighting-Frischlinge wie Prügel-Profis im neuen Street Fighter 6 gleichermaßen auf ihre Kosten kommen und mit spektakulären Kombos belohnt werden.