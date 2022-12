Street Fighter 6: Battle Hub ist aufgrund der Corona-Pandemie entstanden

Street Fighter 6: "Was wäre, wenn wir die Online-Version einer Arcade entwickeln würden?"

Eine Arcade-Arena für Spieler

Wenn Street Fighter 6 im kommenden Jahr erscheint, dann fliegen nicht nur wieder die Fäuste. Im neuen sogenannten Battle Hub könnt ihr euch mit anderen Spielern treffen, austauschen, quatschen und zu privaten Matches verabreden.Wie nun Shuhei Matsumoto, der Produzent von Street Fighter 6, in einem Interview mit Gameinformer verrät, war der Battle Hub nicht von Anfang an geplant. Erst die weltweite Corona-Pandemie brachte das Team zum Überlegen, ob man dem Fighting-Spiel nicht einen sozialen Hub spendiere könnte.Mindestens seit 2018 befindet sich Street Fighter 6 in der Entwicklung und in der ersten Zeit stand ein Battle Hub nicht auf dem Plan. Erst als die Corona-Pandemie 2020 ausbrach und zu Einschränkungen bei sozialen Kontakten führten, kam Matsumoto und seinem Team der Gedanke an einen sozialen Hub.Dabei sollte dieser aber nicht wie alle anderen sein, sondern natürlich zu Street Fighter selbst thematisch passen. Relativ schnell war die Idee einer Online-Arcade geboren, denn schließlich spielte Capcoms Fighting Game eine wichtige Rolle in den Spielhallen dieser Welt."Das war eine Herausforderung, der wir uns stellen wollten, weil wir in der Zeit aufgewachsen sind, in der wir mit unseren Freunden in Spielhallen gegangen sind, und das ist etwas, an das wir uns gerne erinnern", so Matsumoto im Interview. Nach und nach entwickelte sich daraus der Battle Hub, den ihr in Street Fighter 6 zu Gesicht bekommen werdet.Der Battle Hub ist dabei wie eine recht moderne Spielhalle aufgebaut, in der ihr mit eurem eigens erstellten Avatar unterwegs seid. Ihr trefft hier auf andere Spieler, könnt mit ihnen auf verschiedene Art und Weise interagieren und sie natürlich zu Kämpfen herausfordern.Falls euch aber mal die Lust auf schweißtreibende Matches vergeht, könnt ihr euch auch anderweitig im Battle Hub austoben. Zum einen könnt ihr aktuell laufenden Matches zusehen, um vielleicht den einen oder anderen Trick zu lernen. Andererseits könnt ihr euch in das Game Center begeben und dort an virtuellen Spielautomaten Versionen von Final Fight oder Street Fighter 2 spielen – inklusive Highscore-Funktion.Bis ihr aber wirklich selbst den Battle Hub betreten könnt, dauert es noch eine Weile. Street Fighter 6 soll gemäß eines jüngst veröffentlichten Trailers am 2. Juni 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen. Wir konnten den aktuellen Serienteil bereits ausprobieren und verraten euch in der Vorschau, worauf sich Fans dieses Mal freuen dürfen Letztes aktuelles Video: Announcement Teaser