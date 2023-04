Street Fighter 6: Kostenlose Demo zur Prügelparade & erste DLC-Ankündigung

Street Fighter 6: Eigene Erstellung für mehr Charakter

Neue Kämpfer braucht das Land

Wir haben zwar noch nicht Juni und die E3 2023 fällt ohnehin ins Wasser, trotzdem ist aktuell die Zeit der Spielepräsentationen und auchschlägt sich ins Rampenlicht.Das gestern gezeigte, rund halbstündige Showcase zum neuesten Ableger der legendären Fighting Game-Reihe zeigt nicht nur eine umfangreiche Charaktererstellung und die Singleplayer-Kampagne, sondern enthüllt auch eine. Damit könnt ihr ab sofortprobeweise in den Ring steigen, während die Glocke auf dem PC und der Xbox erst später ertönt.Wer keine PlayStation unterhält, darf nämlichdie Boxhandschuhe überstülpen und die kostenlose Demo von Street Fighter 6 ausprobieren. Dort könnt ihr dann nicht nur mit Ryu und Luke die Fäuste schwingen, sondern auch die erwähnteausprobieren und euren selbst designten Kämpfer sogar mit in die Vollversion nehmen – im Gegensatz zum restlichen Fortschritt.Dabei steht vor allem derim Vordergrund, den der Street Fighter 6-Director Takayuki Nakayama auch im Showcase näher vorstellt. Dafür reist ihr nach Metro City, wo ihr mit einem selbst erstellten Charakter beim Buckler Sicherheitsdienst anheuert und anschließend die Straßen der Stadt unsicher macht.In der Metropole trefft ihr auf, die sich auch zwischen Tür und Angel auf eine kleine Prügelei einlassen und euch so die Mechaniken näher bringen, bevor ihr euch online windweich schlagen lasst. Glücklicherweise verpasst euch auch Luke ein passendes Training, während euch Restaurants und Straßenstände mit leckerem Essen versorgen, das eure Gesundheit wiederherstellt oder euch mit verschiedenen Boni ausstattet.Abgesehen von dem ausführlichen Blick auf den World Tour-Modus schaute man auch schon in die Zukunft des Spiels. Denn wie es sich für ein Fighting Game wie Street Fighter 6 gehört, wird die Riege an Kämpfern natürlich durcherweitert. Den Anfang macht, der sich bereits im Sommer diesen Jahres dazugesellt.Im Herbst folgt, währendden Winter nutzt, um in Street Fighter 6 reinzuschneien.hingegen macht es sich erst im Frühjahr 2024 im Spiel gemütlich. Alle Kämpfer werdet ihr natürlich einzeln erwerben können, wer die geballte Ladung haben will, greift zumoder kauft gleich die Deluxe oder Ultimate-Edition, in denen der Season Pass bereits enthalten ist.Wenn euch die Demo noch nicht reicht oder ihr als Xbox- und PC-Spieler noch ein paar Tage warten müsst, schaut doch invorbei. In die Singleplayer-Kampagne konnten wir dabei zwar noch nicht reinschnuppern, kamen aber in denordentlich ins Schwitzen.