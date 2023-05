Street Fighter 6: Open-Beta lässt euch schon vor Release in den Ring steigen

Street Fighter 6: Acht Kämpfer könnt ihr sein

Während die Außentemperaturen steigen, wird es auch beizunehmend hitziger: Vor dem heiß erwarteten Release am 2. Juni dürft ihr bei einer Open Beta nochmal ins Schwitzen kommen.Bereits seit dem 26. April könnt ihr mit der kostenlosen Demo auf allen Plattformen die Boxhandschuhe auspacken oder eure blanken Fäuste sprechen lassen. Im Gegensatz zur Demo konzentriert sich die vomstattfindendeaber auf eine größere Bandbreite an Charakteren und den Online-Modus, bei dem ihr gegen andere Spieler antretet.Wie man auf der offiziellen Website von Street Fighter 6 spezifiziert, handelt es sich bei den Inhalten der Open Beta offenbar um dieselben, die schon bei der Closed Beta letzten Dezember zur Verfügung standen. Mit Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri und Ken warten daherdarauf, ihre Gegner auf die Matte zu schicken.Alternativ könnt ihr zu Beginn der Beta auch einen, der sich anschließend aber nicht mehr anpassen lässt und dessen Rezept ihr nicht speichern könnt. An Arenen mangelt es übrigens auch nicht: Neben Metro City Downtown könnt ihr euch wahlweise in den Genbu Temple, Carrier Byron Taylor, Tian Hong Yuan, den Macho-Ring oder den Training Room begeben.Spielerisch dürft ihr euch derweil in, Freundschaftskämpfen, Battle-Hub-Kämpfen, Offenen Turnieren, dem Trainingsmodus, Extremen Kämpfe (täglich), dem Game Center (täglich) und Herausforderungen (täglich) austoben. Außerdem erwarten die DJ-Kabine, der Fotospot und der Hub-Waren-Shop euren Besuch.Die Open Beta wird auf demverfügbar sein und unterstützt auch plattformübergreifende Kämpfe: Es spielt also keine Rolle, ob ihr auf dem PC unterwegs seid und eure Freunde eher Konsolen bevorzugen. Ob ein Blick in die Open Beta überhaupt lohnt, verraten euch unsere Eindrücke aus der Vorschau zu Street Fighter 6.