Street Fighter 6: Nackt-Mod von Chun-Li führt zu Spielabbruch während Turnier

Street Fighter 6: Match wird nach wenigen Sekunden abgebrochen





Street Fighter tournament host forgets to turn off his nude mod... pic.twitter.com/87Hz0TP7Vz



— 𝕹𝖎𝖈𝖍𝖔𝖑𝖆𝖘 𝕯𝖊𝕺𝖗𝖎𝖔 (@nicholasdeorio) July 31, 2023