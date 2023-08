Street Fighter 6: Street Fighter 6: Nackt-Mod führt zu Spielabbruch

Street Fighter tournament host forgets to turn off his nude mod... pic.twitter.com/87Hz0TP7Vz



Zahlreiche Online-Turniere kompetitiver Games werden für die Community live, etwa auf Twitch, gestreamt. Neben Fifa odereignen sich für solche Events auch Beat-em-ups: Die Matches sind kurzweilig und durch die Vielzahl von Kämpferinnen und Kämpfern ist eine gewisse Abwechslung garantiert.Mitbekam eine der populärsten und andauerndsten Prügelspiel-Reihen kürzlich einen neuen Ableger spendiert; dank Cross-Play finden online regelmäßig gut besuchte Street-Fighter-Turniere statt.Nun ist auf Twitter ein Videoschnipsel eines Turniers des Hosts Corner2Corner aufgetaucht, das auf der Streaming-Plattform Twitch sicher nicht gerne gesehen wurde. Nachdem das Match in der zweiten Runde zwischen den Spielern Packz und Lensta gestartet wurde, sah man die beliebte Kämpferin Chun-Li wie Gott sie schuf. Packz hatte augenscheinlich einen Nude-Mod installiert. Diese Patches erfreuen sich bei einigen Moddern großer Beliebtheit, beispielsweis in Games wieoder, zeigen sie doch spielbare Charaktere und NPCs völlig nackt.Wenn besagte Spiele nach einiger Zeit nicht mehr spannend genug sind, lässt sich auf diese Weise vielleicht etwas Würze reinbringen, in einem Twitch-Stream haben derartige NSFW-Inhalte jedoch nichts zu suchen. Dementsprechend muss sich Corner2Corner als Host wahrscheinlich auch einiges anhören, ist er doch dafür verantwortlich, solche Mods im Vorfeld zu blockieren.Bei Fans und Zuschauern sorgt der Auftritt Chun-Lis im Adams- beziehungsweise Evaskostüm jedoch für einige Lacher. Auch die Kommentatoren des Spiels könnten sich den einen oder anderen Spruch nicht verkneifen. Nachdem es ihnen zunächst die Sprache verschlug und das Match nach wenigen Sekunden abgebrochen wurde, konstatierten sie: „Ein sehr interessantes Chun-Li-Kostüm; es wurde erst kürzlich veröffentlicht.“Als wahrer Gentleman hat sich Kontrahent Lensta erwiesen: Seine Kämpferin Kimberly teilte nämlich keinen einzigen Schlag oder Tritt gegen die unbekleidete Chun-Li aus.Einen ausfühlichen Test zu Street Fighter 6 findet ihr hier