Street Fighter 6: Alter Rivale in neuem Look

Mit seinem 22. spielbaren Charakter bringt Capcom im nächsten DLC ein echtes Urgestein inzurück. Nachdem Ende Februar erst Ed seinen Weg ins Roster des Prügelspiel-Klassikers gefunden hat, folgt zu einem noch nicht näher definierten Zeitpunkt im Frühjahr der nächste Kämpfer.Dabei handelt es sich um einen wahren Kult-Charakter, der nicht nur in zahlreichen Spielen der Reihe regelmäßig zum festen Aufgebot gehörte, sondern auch schon Gastauftritte in anderen Franchises feiern durfte. Capcom verpasst ihm in 2024 allerdings eine– sodass er fast nicht wiederzukennen ist.Genau 30 Jahre ist es her, dass Akuma in Super Street Fighter 2 Turbo sein Debüt gab, damals noch als Antagonist und geheimer Boss des Spiels. Seitdem taucht er regelmäßig in der Spielreihe auf und wird dabei als Feindbild von Ryu und Ken positioniert. Auch war Akuma ein spielbarer Gastcharakter inund Antagonist des Mishima-Clans. Langjährige, künftig einen Kämpfer dieses Formats im Auswahlbildschirm zu wissen.Ob das auch für den neuen Look gilt, für den sich Capcom entschieden hat, bleibt jedoch abzuwarten. Statt blutrotem Haarschopf trägt Akuma nun eine, auch wirkt er noch einmal deutlich stärker und muskelbepackter als früher. Statt eines dunkelblauen Karateanzugs, in dem man ihn häufig gespielt hat, setzt Capcom bei seinem Outfit jetzt wohl mehr auf Fell und Stofffetzen. Ein Auftritt, bei dem der eine oder andere sicher auch an eine Mischung aus Jinpachi ausund Darunia ausgedacht hat.Akuma erwartet die Spieler unter anderem im World Tour-Gebiet Gokuento, wo man ihn wohl bitten kann „ihr Meister zu sein“, wie es in der Beschreibung des Videos heißt. Der legendäre Kämpfer kommt. Besitzer von der Ultimate oder Deluxe Edition, Year 1 Character Pass oder Ultimate Pass bekommen Akuma automatisch. Damit wäre es schon der zweite Fanliebling,