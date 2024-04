Street Fighter 6: Cammys Nachbildung kostet mehr als eine PS5





Street Fighter Premier Series Cammy 1/4 Scale Statue up for preorder at BBTS ($664.99)



Powerlifting Classic Ver https://t.co/j2poAgDoJ2

Powerlifting Alpha Ver https://t.co/g0K0xdKNAk

Powerlifting SF6 Ver https://t.co/2rwMcWUEUg pic.twitter.com/aBvtDkM1a8



— Wario64 (@Wario64) April 18, 2024

Wer eine PlayStation 5 sein Eigen nennen möchte, muss bereits tief in die Tasche greifen. Noch teurer wird es, wenn ihr euchausins Regal stellen wollt: Eine beeindruckend detaillierte Figur der Kämpferin gibt es ab sofort zum Vorbestellen.Die junge Britin, die auch unter ihrem Decknamen Killing Bee bekannt ist, ist die zweite Kämpferin in dergewesen und konnte sich einer schnell wachsenden Fanbasis erfreuen. Falls ihr sie selbst ins Herz geschlossen habt, dann könnt ihr nun eine von insgesamterwerben, sofern auf eurem Konto genügend Kleingeld vorhanden ist.Satte, umgerechnet etwa 623 Euro, werden für die Cammy-Figur im Shop Bigbadtoystore fällig: Entweder im Look von Street Fighter 6,oder, wobei sich die Änderungen jeweils auf die Kleidung und die Frisur beziehen. Die Pose ist hingegen immer dieselbe: Cammy stemmt etwa satte 82 Kilo über ihren Kopf, was natürlich auf eine eigene Art und Weise beeindruckend ist.Obwohl die Figur damit mehr als eine PlayStation 5, die es im Handel in der Regel für um die 550 Euro gibt, kostet, ist der Preis durchaus verständlich. Immerhin glänzt die Nachbildung mit unzähligen Details, insbesondere was die Muskelpartien angeht. Hinzu kommt der Umstand, dass die Figur komplett aus Resin gefertigt undgroß ist, was gute 42 Zentimeter sind.Es geht aber auch noch ein bisschen günstiger: Im offiziellen Shop des Figuren-Herstellers, Premium Collectibles Studio, bekommt ihr die Vorbestellung für rund 590 US-Dollar, was dann immerhin nur nochsind – weiterhin kein günstiges Unterfangen, aber immerhin auch nicht mehr wirklich teurer als Sonys aktuelle Konsolengeneration.Wer sich in dem Store ein wenig umschaut, wird zudem feststellen, dass Cammy nicht einmal die teuerste Figur im Angebot ist. Teilweise werden für manche Umsetzungen auchgefordert. Deutlich günstiger, aber vermutlich qualitativ nicht zwingend in derselben Liga spielend, bekommt ihr eine