Aeon Must Die!: Beat'em-Up soll im Laufe des Jahres für PC und Konsolen erscheinen

Entscheidet, wer lebt und wer stirbt - und verändert das Schicksal der Galaxie

Bereist die futuristische Stadt Pantheon, um jene, die den Imperator verraten haben, zu vernichten oder zu unterwerfen, während ihr gleichzeitig für euren freien Willen kämpft - und um die Kontrolle über den eigenen Körper.

Werdet ihr Aeons Willen erliegen und seine Macht freisetzen, euch selbst dabei aber verlieren? Oder werdet ihr den schweren Pfad beschreiten und frei sein? Und werdet ihr bereit sein, den Preis der Freiheit zu bezahlen?"

Focus Home Interactive hat bestätigt, dass Aeon Must Die! im Laufe dieses Jahres für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Das Beat'em-Up von Limestone Games wurde im vergangenen Jahr von dem französischen Publisher vorgestellt. Damals wurde die Ankündigung von Anschuldigungen über Schikanen, Missbrauch und Diebstahl im Zuge der Entwicklung des Spiels überschattet ( wir berichteten ). Neue Statements bezüglich der Vorwürfe liegen nicht vor."Erlebe ein einzigartiges Beat 'em up mit irrwitzigem Gameplay und innovativer KI, das Risikofreudigkeit belohnt und innovative taktische Kämpfe bietet - all das in einem einzigartigen Grafikstil", heißt es in der Produktbeschreibung "Aeon, der gefürchtete Imperator der unaufhaltbaren Void Aramada wurde betrogen und von seinen Generälen dem Tod überlassen. Geschwächt und ohne Körper für den Rachefeldzug, verschmilzt er mit dem Spieler um zu überleben - und um seine Rachepläne in die Tat umzusetzen.Letztes aktuelles Video: RevealTrailer