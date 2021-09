Aeon Must Die!: Termin steht fest und Spielszenen aus dem Beat'em-Up

Das Beat'em-Up Aeon Must Die! wird am 14. Oktober 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus hat Publisher Focus Home Interactive ein fünf Minuten langes Video mit Spielszenen aus dem Auftakt des Spiels veröffentlicht, damit man sich einen Eindruck von dem Stil und dem Kampfgeschehen machen kann.Focus Home Interactive: "Ein bunter Mix inspiriert durch Mangas und Graphic Novellen gibt Aeon Must Die! einen ganz eigenen Look (...) In Aeon Must Die! erlebt ihr die interstellare Geschichte von Aeon. Eine Geschichte voller Verrat, Liebe und Rache - verpackt in einem spektakulären Beat'em-Up, das halsbrecherisches Gameplay bietet, welches risikofreudige Spieler belohnt. Eine innovative KI und taktische Kämpfe die sich Klassiker legendärer Prügelspiele als Vorbild genommen haben runden das Gesamtpaket ab. Betrogen und von seinen Generälen dem Tod überlassen ist Aeonm geschwächt und ohne Körper für den Rachefeldzug. Er verschmilzt mit dem Spieler um zu überleben - und um seine Rachepläne in die Tat umzusetzen."Das Beat'em-Up von Limestone Games wurde im vergangenen Jahr von dem französischen Publisher vorgestellt. Damals wurde die Ankündigung von Anschuldigungen über Schikanen, Missbrauch und Diebstahl im Zuge der Entwicklung des Spiels überschattet ( wir berichteten ). Neue Statements bezüglich der Vorwürfe liegen nicht vor.Letztes aktuelles Video: Releasedatum und Spielszenen