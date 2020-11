Saviors of Sapphire Wings: Erscheint im März 2021 für PC und Switch - inkl. Stranger of Sword City Revisited

NIS America wird Saviors of Sapphire Wings am 19. März 2021 für PC (digital) und Switch veröffentlichen. Das Dungeon-Crawler-Rollenspiel enthält Stranger of Sword City Revisited als Bonus-Spiel.Der Publisher schreibt: "In Saviors of Sapphire Wings erkunden Spieler eine Geschichte von Krieg, Dunkelheit und der Macht der Freundschaft. Die Welt wurde ins Verderben gestürzt, nachdem der Herr der Dunkelheit, Ol=Ohma, die Knights of the Round besiegte – die letzte Bastion der Menschheit. Einer dieser gefallenen Ritter wird 100 Jahre später erneut zum Leben erweckt und sammelt eine neue Generation an Helden um sich, um Ol=Ohmas Streitkräfte zu besiegen und das Licht sowie die Hoffnung wiederherzustellen. Spieler erkunden Dungeons, benutzen Fallen und verwenden diverse Fähigkeiten, um die mächtigen Monster zu besiegen. So stärken sie das Band zwischen den Verbündeten, um das wahre Potential des RPGs freizusetzen."Als Bonus ist der Dungeon-Crawler Stranger of Sword City Revisited enthalten. Die überarbeitete und verbesserte Version des Originalspiels bietet erweiterte Möglichkeiten der Charakter-Erstellung, mehr Ingame-Events und neue Ausrüstungsgegenstände.