Saviors of Sapphire Wings: Im Doppelpack mit Stranger of Sword City Revisited für PC und Switch erschienen

Ritter versammelt Euch - Nutze deine gesamte Macht und Arglist, um dich den Streitkräften des dunklen Lords entgegen zu stellen. Stelle deine Gruppe zusammen und entwickle deinen eigenen Spielstil mit Fallen und Taktiken, um die Schwächen deiner Gegner auszunutzen, so dass du selbst die stärksten Diener des bösen Herrschers besiegen kannst.

Im Kampf vereint - Führe deine Allianz in die Schlacht und halte sie am Leben, damit das Band zwischen euch noch enger wird. Nur dann kann sich das wahre Machpotential entfalten. Abseits des Schlachtfeldes kannst du mit deinen Kameraden interagieren und über die Vergangenheit, sowie die Zukunft eures Abenteuers diskutieren.

Jäger der Dunkelheit - Lege Fallen zu deinen Gunsten und besiege das Böse. Seltene und mächtige Schätze warten auf dich.

Revisiting Stranger of Sword City - Das Bonusabenteuer benötigt deine gesamte Dungeon-Erfahrung! Das klassische und fesselnde RPG enthält zusätzliche Inhalte, inklusive weitere Möglichkeiten der Charakter-Erstellung, InGame-Events und neuen Items sowie Ausrüstungsgegenstände.

Am 16. bzw. 19. März 2021 haben Experience, Codeglue und NIS America den Dungeon Crawlerals Doppelpack für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews lediglich "ausgeglichen" sind, wird noch bis zum 23. März ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 49,99 Euro gewährt, im eShop nicht. Die Switch-Fassung ist zudem als Boxversion im Einzelhandel erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Saviors of Sapphire Wings erkunden Spieler eine Geschichte von Krieg, Dunkelheit und der Macht der Freundschaft. Die Welt wurde ins Verderben gestürzt, nachdem der Herr der Dunkelheit, Ol=Ohma, die Knights of the Round besiegte - die letzte Bastion der Menschheit. Einer dieser gefallenen Ritter wird 100 Jahre später erneut zum Leben erweckt und sammelt eine neue Generation an Helden um sich, um Ol=Ohmas Streitkräfte zu besiegen und das Licht sowie die Hoffnung wiederherzustellen. Spieler erkunden Dungeons, benutzen Fallen und verwenden diverse Fähigkeiten, um die mächtigen Monster zu besiegen. So stärken sie das Band zwischen den Verbündeten, um das wahre Potential des RPGs freizusetzen.Als Bonus für alle Fans von Saviors of Sapphire Wings, enthält das Bundle ebenfalls den Dungeon-Crawler Stranger of Sword City Revisited, inklusive erweiterten Möglichkeiten der Charakter-Erstellung, neue Items und neuen Ausrüstungsgegenständen. Stranger of Sword City Revisited ist eine überarbeitete und verbesserte Version des Originalspiels."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer