Tarzan VR: Herr des VR-Dschungels verkloppt ab sofort Eindringlinge und Krokodile

Das Leben eines Tarzans ist schwungvoll und voller Kämpfe: So erscheint es zumindest in ersten Szenen aus Tarzan VR , dessen erste Episode kürzlich von Entwickler Stonepunk Studios und Publisher Fun Train für SteamVR veröffentlicht wurde. Das Spiel in Episodenform unterstüzt Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive sowie WMR und soll später auch für PlayStation VR erscheinen."TARZAN VR ™ ist ein episches, episodisches Abenteuer für Virtual Reality mit Funktionen, Kämpfen, Leichtathletik, Interaktion mit Kreaturen und Naturwunder. Entdecken und erobern! Spieler können schwingen, klettern, schwimmen und sich durch fünf offene Umgebungen kämpfen, die jeweils ihre eigenen geografischen Landschaften und Herausforderungen bieten."