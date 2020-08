Injustice 3: Gerüchte: Ankündigung steht bevor; Watchmen könnten dabei sein

Very excited to announce and also truly humbled to be apart of such an incredible list of talented people. Can't wait to be jaw dropped along side you all for this epic event. Thank you @dccomics #DCFanDome Aug 22 pic.twitter.com/qOn75CtZrk



— BossLogic (@Bosslogic) August 7, 2020

Nach der Bestätigung von Suicide Squad (Rocksteady) vor wenigen Tagen wird allem Anschein nach die Ankündigung von Injustice 3 vorbereitet. So hatte Tom Taylor, der die Injustice-Comics schrieb, zunächst bestimmte Buchstaben getwittert - zumal er auch seinen nächsten Comic ankündigen könnte. Dann wurde bestätigt , dass Ed Boon von den NetherRealm Studios (Studio hinter Injustice und Mortal Kombat) am DC FanDome am 22. August ab 19 Uhr teilnehmen würde. Und mittlerweile hat der Künstler BossLogic (Nikolai Baslajik) eine Grafik zu Injustice 3 (Injustic3) via Twitter geteilt und diese auch direkt an Ed Boon gerichtet.BossLogic war in die Erstellung und die Enthüllung des ersten Artworks von Assassin's Creed Valhalla via Livestream eingebunden. Es wird bereits darüber spekuliert, ob das gewählte Motiv auf die Watchmen als neue Charaktere (The Comedian, Nite Owl, Ozymandias, Rorschach, Silk Spectre und Dr. Manhattan) hindeuten könnte, da sie ebenfalls aus dem DC-Universum stammen würden. Die Gestaltung des zwei i-Buchstaben erinnert an das Symbol von Dr. Manhattan. Auf dem Artwork ist zudem das Logo von NetherRealm zu erkennen.Die NetherRealm Studios haben Injustice: Gods Among Us im Jahr 2013 veröffentlicht. Zwei Jahre später folgte Mortal Kombat X . Zwei Jahre später wurde Injustice 2 (2017) ins Rennen geschickt. Das letzte Spiel des Studios war Mortal Kombat 11 (2019), das jüngst die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath erhielt. Injustice 3 wäre für 2021 also durchaus denkbar.