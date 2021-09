Bus Simulator 21: Release-Haltestelle angefahren

Der Fahrplan steht: Ab sofort ist der Bus Simulator 21 ( ab 31,49€ bei kaufen ) für PC (via Steam), PlayStation und Xbox erhältlich - und das sowohl physisch im regulären Handel als auch digital in Download-Shops. Das hat Publisher astragon Entertainment per Pressemitteilung bekanngegeben. Für die PC-Version kostet die Fahrkarte 34,99 Euro, während man auf den Konsolen 49,99 Euro zahlen muss. Mit dem Angel Shores Insider Skin Pack soll in der Release-Woche außerdem schon die erste kostenlose DLC-Erweiterung folgen.Dabei darf man sich hinter das Steuer von 30 offiziell lizenzierten und visuell anpassbaren Bussen klemmen, die von prominenten Herstellern wie Mercedes-Benz, Volvo, Scania oder MAN stammen. Insgesamt sind zehn Hersteller in der Simulation vertreten, in der man neben regulären Stadtbussen auch Gelenkbusse und erstmals sogar E-Busse sowie Doppeldecker steuern darf. Darüber hinaus gehört die Erstellung von Fahrplänen und eigenen Routen zu den Aufgaben.Um die Fahrgastbeförderung darf man sich auf zwei großen Karten versuchen: Zum einen findet man mit Seaside Valley die aus dem Vorgänger bekannte Spielwelt, inklusive aller Gebiete aus der offiziellen Kartenerweiterung. Zum anderen lädt der neue fiktive Schauplatz "Angel Shores" in die USA ein. Zu den neuen Features zählen u.a. ein dynamischer Wechsel von Tageszeiten und Wetter sowie eine Schnellreisefunktion, um die Navigation durch die offene Welt zu erleichtern.Neben der Standard- wird auch eine Extended-Edition vom Bus Simulator 21 angeboten, die zusätzlich das MAN Bus Pack mit dem brandneuen MAN Lion‘s City 12 Stadtbus sowie drei zusätzliche MAN-Interiors zur Anpassung der Innenräume enthält. Die Extended Edition wird auf dem PC zum Preis von 39,99 Euro, auf den Konsolen für 54,99 Euro angeboten.Letztes aktuelles Video: Release Trailer