Whisker Squadron: Neues Spiel der Macher von Race the Sun, inspiriert von Star Fox und FTL

Mit Whisker Squadron hat Flippfly ein neues Projekt in Arbeit, das u.a. von Star Fox und Spielen wie FTL inspiriert sein soll sowie vom hauseigenen Race the Sun . So fliegt man auch hier durch einen Korridor, der sich mal auf einem Planeten und mal im Weltall befindet, um prozedural erstellte Missionen zu bestehen. Dabei werde man Entscheidungen über den Verlauf des Einsatzes treffen sowie den eigenen Flieger ausbauen. Am Ende jedes Levels warte zudem ein Bosskampf.Erste Spielszenen zeigen, wie das aussehen könnte, auch wenn die Entwicklung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. U.a. plant das Studio den Start einer Kickstarter-Kampagne , bevor Whisker Squadron zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt im kommenden Jahr auf Steam erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: frühe Spielszenen