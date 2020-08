Stilstand: Interaktiver Comic über geistige Gesundheit demnächst auf PC und mobilen Plattformen

Am 27. August erscheint mit Stilstand ein interaktiver Comic, der sich um das Thema geistige Gesundheit dreht. Es handelt sich um das erste Spiel der dänischen Künstlerin Ida Hartmann, die in Zusammenarbeit mit Niila Games von einer jungen Frau erzählt, die trotz Einsamkeit und einer Angststörung versucht Oberwasser zu behalten. Es beschreibt die Erwartungen und emotionalen Herausforderungen junger Menschen, während man durch Hartmanns Zeichnungen blättert, Textnachrichten verschickt oder in sozialen Medien stöbert. Auch mit Minispielen vertreibt man sich die Zeit."Die interaktive Graphic Novel ist eine Mischung aus dunklem Humor, abenteuerlicher Vorstellungskraft und einer Geschichte, rund um das Thema geistige Gesundheit. Das persönliche, handgezeichnete Abenteuer behandelt die hohen Erwartungen und zerbrechlichen Emotionen, mit denen viele junge Leute zu kämpfen haben. Stilstand erzählt die bittere und doch optimistische Geschichte einer Frau, die zusammen mit einem Schattenwesen in ihrer Wohnung ihren Alltag in Kopenhagen bestreitet", so die Pressemitteilung.Stilstand wird sowohl auf Steam als auch Android und iOS verfügbar sein.