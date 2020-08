Stilstand: Interaktiver Comic über "die kleinen Grausamkeiten des modernen Lebens" erschienen

Blättere durch die Seiten einer interaktiven Graphic Novel, die während du spielst, zum Leben erwacht.

Begib dich auf die Suche nach Liebe und Abenteuern, verschicke SMS und scrolle durch merkwürdige Social Media Kanäle

Meistere einzigartige Minispiele

Genieße detaillierte Schwarz-weiß-Illustrationen und einen Genre-übergreifenden cineastischen Soundtrack

Am 27. August 2020 haben Graphic-Novel-Künstlerin Ina Hartmann und Niila Games den interaktiven Comic Stilstand für PC und iOS veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 7,99 Euro, im App Store werden 5,49 Euro fällig. Die Veröffentlichung der Android-Fassung via Google Play steht noch aus.Spielbeschreibung des Herstellers: "Noch ein Schluck aus der Flasche, noch ein Zug an der Zigarette, nochmal nach links wischen. Die Welt brennen zu sehen kann einsam sein. Stilstand ist ein interaktive Graphic Novel voller schwarzem Humor, der einen Sommer im Leben einer ganz normalen Frau mitverfolgt. Zwischen Angstzuständen und Einsamkeit hangelt sie sich von einem Tag zum nächsten und ist dabei allein - bis auf die Gesellschaft eines Schattenmonsters in ihrer Wohnung.Basierend auf den handgezeichneten Comics und persönlichen Werken der dänischen Künstlerin Ida Hartmann, will Stilstand Bewusstsein für die Probleme mit geistiger Gesundheit schaffen, die in unserer modernen Gesellschaft häufig vorkommen."Als Features der etwa einstündigen Spielerfahrung werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer