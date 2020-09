Demons Ate My Neighbors!: Geistiger Nachfolger von Zombies Ate My Neighbors! auf Kickstarter

Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch) Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch) Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch) Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch) Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch) Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch) Screenshot - Demons Ate My Neighbors! (PC, Switch)

Am 8. September 2020 haben die von ToeJam-&-Earl-Mitschöpfer Greg Johnson angeführten Turned-Out Games eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des zusammen mit den HumaNature Studios entwickelten Retro-Shooters Demons Ate My Neighbors! (kurz DAMN!) für PC und Nintendo Switch gestartet, die bis zum 16. Oktober 199.100 Dollar (angelehnt an das Jahr 1991) bzw. 169.010 Euro einbringen soll. Aktuell haben 350 Unterstützer 26.671 Dollar bzw. 22.640 Euro zugesagt. Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X sind als Zusatzziele geplant. Auf Steam kann man den voraussichtlich Ende 2021 erscheinenden Twinstick-Shooter mit Roguelite-Elementen und Koop-Modus bereits auf die Wunschliste setzen.Im Spiel wird man Adam Harrington ( The Wolf Among Us ) als Sheriff Pickens sowie Musik von Tee Lopes ( Sonic Mania ) und Rapper Papoose hören können. Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "1991 - Es scheint ein ganz normaler, schwülheißer Julitag im schläfrigen Vorort Fairweather Valley zu sein ... bis eine verfluchte VHS-Kassette unbeschreibliches Grauen auf die Nachbarschaft loslässt und Aprils und Joeys Summer ganz allgemein richtig versaut. Die Helden müssen ihre höllischen Nachbarn exorzieren, sich zur verfluchten Highschool durchkämpfen und ihren Sommer zurückspulen, um die Welt zu retten!""Zwei Köpfe sind besser als keiner. Zu zweit im lokalen Koop geht es mit Splasha Wasserpistolen voller Weihwasser auf die Jagd. Mit der Overpump-Funktion lassen die Spieler die heilige H2O-Hölle auf die Dämonen los, besprühen sie mit verschiedenen Schussarten, Effekten und Overblasts - und verbessern die Statuswerte der Splasha mit Nitro Splashtanks, die überall in Fairweather zu finden sind. Mit dem radikalen Radar-Radio RadWatch vermeiden sie es, sich in den zufallsgenerierten Leveln auf der Suche nach besessenen Bürgern zu verirren. Durch das Töten von Monstern kann die Reichweite des Radios verbessert und die Suche nach Überlebenden erleichtert werden. Abhängig von den Spielerentscheidungen werden manche Bewohner die Frequenz wechseln und zu herausfordernden Gegnern mutieren, die Spieler vor drei Wahlmöglichkeiten stellen: VERDAMMEN, ERLÖSEN oder STERBEN. Wer nett ist, kann sein heiliges High-Tech-Arsenal nutzen, um den Gegnern die Energie zu entziehen und sie vom Bösen zu ERLÖSEN, oder aber sie mit tödlichen Lo-Fi-Waffen attackieren, sodass sie VERDAMMT bleiben.""Durch das Umstoßen und Looten von Briefkästen oder Mülltonnen können April und Joey nützliche Haushaltsgegenstände finden, die sie gegen die Schwachstellen der Monster einsetzen. Zombos werden gefroren, Zaplinge unter Strom gesetzt und Vampunks mit Knoblauchpizza unschädlich gemacht. Bossgegner lassen VHS-Tokens fallen, die im geheimen Versteck permanente Boni freischalten. Demons Ate My Neighbors! erinnert an Teenie-Horror-Cartoons der 80er und 90er und ist mit seiner manischen und humorvollen Atmosphäre ein im wahrsten Sinne des Wortes spiritueller Nachfolger der 90er-Koop-Klassiker. Die 16-bit-Charaktere fühlen sich in der Top-Down-3D-Welt voller alptraumhafter Nostalgie wie zu Hause und werden von einem funkigen Soundtrack aus der Feder der Sonic ManiaVeteranen Tee Lopes, Varien, Nice Legs und Papoose begleitet.""Demons Ate My Neighbors! bringt die spaßige und spannende Atmosphäre zurück, die man aus dem Camp-Horror der 80er und 90er kennt", so Kian Matthew Naderi, Game Director bei Tuned-Out Games. "Wir möchten der klassischen Koop-Formel einen frischen, überraschenden Twist geben, indem wir zufallsgenerierte Level, Meta-Fortschritt, eine solide Story, fantasievolle neue Charaktere und Monster, innovatives Gameplay und natürlich einen funky, campy, nostalgischen Flair hinzufügen."Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video